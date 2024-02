iPhone 13: prezzo da sballo su MediaWorld, peccato non approfittarne

Vivi la magia delle offerte MediaWorld con questa occasione pazzesca! Acquista un Apple iPhone 13 128GB a soli 649 euro, invece di 759 euro. Un prezzo decisamente conveniente per questo smartphone di ottimo livello ancora molto attuale per design e soprattutto prestazioni. Tra l’altro puoi anche decidere di pagarlo in 3 comode rate a Tasso Zero selezionando PayPal come metodo di pagamento. Il ritiro gratuito è incluso nella promo oppure puoi optare per la consegna a domicilio aggiungendo solo 2,99 euro.

iPhone 13 128GB: ancora un’ottima scelta

Apple iPhone 13 128GB si sta rivelando ancora un’ottima scelta per chi vuole tutta la qualità di Casa Cupertino a un prezzo molto invitante. Infatti, questo smartphone si propone con il pluripremiato chip A15 Bionic che, in quanto a prestazioni e fluidità, non deve imparare da nessuno. App e giochi scorrono alla perfezione, anche in multitasking. Inoltre, il display Super Retina XDR da 6,1 pollici assicura contenuti sempre ricchi di colori e dettagli. La batteria dura per tutto il giorno e oltre.

Acquistalo adesso a soli 649 euro, invece di 759 euro. Un prezzo incredibile che trovi solo su MediaWorld. Ricordati che, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi pagare in 3 comode rate a Tasso Zero tutti i tuoi ordini che superano una spesa minima di almeno 30 euro. Per attivare questo mini finanziamento devi solo selezionare “Paga in 3 rate”. Non dovrai fornire alcun tipo di garanzia, ma in semplici e pochi click potrai rateizzare il tuo acquisto.

