iPhone 13 mini (128 GB): a soli 659€ su Amazon è un BEST BUY

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente spettacolare; il meraviglioso iPhone 13 mini, il flagship compatto più esclusivo che vi sia, costa solo 659,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Si tratta di un prodotto piccolo, leggero, con un bel design minimal e alla moda, un’estetica degna di nota, un processore di fascia alta e una batteria che dura un giorno con una singola carica. Eccellente poi il comparto fotografico con sensori evoluti che girano clip in 4K HDR Dolby Vision e scattano immagini nitide anche al buio. Cosa aspettate a comprarlo? A questa cifra infatti, è da prendere immediatamente ma siate veloci: non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili e per quanto durerà ancora la promozione dedicata.

iPhone 13 mini (128 GB): ecco perché comprarlo

Con Amazon Prime infatti, avrete accesso alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) e volendo potrete anche farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. C’è la garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e quella di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, tramite il supporto logistico del sito. Non dimenticate che potrete anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale in cinque o dieci soluzioni a tasso zero.

iPhone 13 mini (128 GB) è un dispositivo dotato di un processore Apple Bionic A15 con modem 5G, 128 GB di memoria interna e con un comparto fotografico composto da due sensori evoluti da 12 Megapixel ciascuno. Entrambi possono girare clip in 4K HDR Dolby Vision e scattano foto in HDR. C’è una batteria prestante che promette un giorno di autonomia e il pannello è un display Retina da 5,4 pollici con notch di piccole dimensioni. A soli 659,00€, questo smartphone è da comprare immediatamente.