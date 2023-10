iPhone 13 in offerta a 614€: a questo prezzo è un BEST BUY assoluto

Acquistare un iPhone a prezzo contenuto non è mai facile ma oggi è possibile puntare su iPhone 13 al prezzo scontato di 614 euro. Lo sconto è garantito da questa nuova offerta eBay che permette anche l’acquisto in 3 rate senza interessi, scegliendo di pagare con PayPal. Lo sconto è valido per le versioni Bianco, Blu, Nero e Rosa. Per accedere alla promozione basta seguire il link riportato qui di sotto.

iPhone 13 in offerta: a questo prezzo ha davvero senso

iPhone 13 è uno smartphone con un rapporto qualità/prezzo al top. Il dispositivo è dotato di un ottimo display OLED con pannello da 6,1 pollici a cui si affianca il SoC Apple A15 Bionic, garanzia di prestazioni eccellenti per la fascia di prezzo (si tratta dello stesso chip utilizzato anche da iPhone 14).

Tra le specifiche c’è una doppia fotocamera posteriore oltre al sistema operativo iOS 17, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile. Lo smartphone è dotato del Face ID e può accedere a tutti i servizi di Apple. La versione in promozione ha 128 GB di storage.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 614 euro. Si tratta di un’opportunità da non farsi sfuggire per acquistare un nuovo iPhone, validissimo e supportato costantemente da Apple, con un prezzo ridotto.

C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi. Da notare che l’offerta è disponibile per più colorazioni. Lo sconto, infatti, viene applicato sulle versioni Bianco, Blu, Nero e Rosa. Le offerte saranno valide solo per un breve periodo di tempo.

