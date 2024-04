iPhone 13: il prezzo crolla a 534€, ora è davvero IMPERDIBILE

iPhone 13 si conferma uno degli iPhone più convenienti sul mercato. Lo smartphone di Apple, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 534 euro grazie a quest’offerta eBay e al codice sconto PSPRAPR24, da aggiungere alla pagina di pagamento prima di completare l’ordine. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per il pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 13 è in offerta: a questo prezzo è imperdibile

Tra le specifiche tecniche di iPhone 13 troviamo il SoC Apple A15 Bionic, lo stesso utilizzato da iPhone 14 e 14 Plus. C’è poi un display OLED da 6,1 pollici oltre a una doppia fotocamera posteriore e al sistema operativo iOS.

Puntando su iPhone 13 è ora possibile acquistare uno smartphone compatto, con un ottimo comparto tecnico e con prestazioni in grado di soddisfare appieno le esigenze della maggior parte degli utenti.

L’offerta in corso non fa altro che rendere ancora più vantaggioso lo smartphone di Apple: in questo momento, infatti, iPhone 13 è il modello da comprare della gamma Apple per rapporto qualità/prezzo.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRAPR24, in questo momento è possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 534 euro. Si tratta di un’offerta incredibile. A questo prezzo, infatti, lo smartphone di Apple è, senza dubbio, uno dei best buy di oggi. Per il pagamento è possibile anche optare per le 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.