iPhone 13: il prezzo cala a 522€, ora è un BEST BUY assoluto

iPhone 13 non passa mai di moda e diventa sempre più conveniente. Grazie alla nuova offerta eBay in corso oggi e al codice sconto SMARTPHONE24, è possibile acquistare lo smartphone di Apple con un prezzo scontato di 522 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere lo smartphone al carrello. L’offerta è valida fino al 30 giugno o fino a esaurimento scorte.

iPhone 13: a questo prezzo non ha rivali

Con iPhone 13 è possibile sfruttare uno smartphone davvero attuale, in grado di garantire ottime prestazioni e dimensioni compatte. Il dispositivo è dotato di un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic (si tratta dello stesso SoC che Apple utilizza su iPhone 14 e iPhone 14 Plus).

Tra le specifiche troviamo anche 128 GB di storage oltre a una doppia fotocamera posteriore e al sistema operativo iOS, con possibilità di accesso a tutti i servizi Apple. Lo smartphone non ha punti deboli e rappresenta la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone con un prezzo contenuto.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto SMARTPHONE24, è ora possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 522 euro. Si tratta di una promozione da cogliere al volo, anche in considerazione della possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi, con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.