Martedì della prossima settimana non prendere impegni, almeno in serata. Già, perché è proprio il giorno di iPhone 13. Apple ha appena reso noto ufficialmente che il 14 settembre 2021 ci sarà il tradizionale keynote annuale. Durante l'evento, gli smartphone quasi certamente non saranno gli unici protagonisti. Ecco come seguire l'evento.

iPhone 13: la data di lancio ufficiale

L'appuntamento è per il 14 settembre, alle 19 ora locale. Ancora una volta, si tratterà di un evento trasmesso in streaming e non ci sarà partecipazione fisica di ospiti e stampa. Almeno, così si intuisce dal titolo “California Streaming” e dalle istruzioni per seguire il keynote, trasmesso da Apple Park. I modi principali per seguire l'evento sono naturalmente il sito ufficiale della mela morsicata oppure YouTube.

Quasi certamente, la nuova serie di melafonini non sarà la sola protagonista dell'evento. Infatti, è altamente probabile che arrivino anche i nuovi smartwatch (Apple Watch Series 7) e – naturalmente – saranno rese note le date di rilascio ufficiali dei nuovi sistemi operativi della mela morsicata.

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd — Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021

Ovviamente, si basa tutto sulle indiscrezioni e sulle ormai collaudate abitudini di Apple, ma non ci sono conferme ufficiali a riguardo dei protagonisti del tradizionale keynote. L'unica cosa da fare è tenersi liberi, martedì 14 settembre a partire dalle 19, e seguire in streaming il lancio dei nuovi iPhone 13 e non solo.

