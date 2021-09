iPhone 13 da oggi DISPONIBILI: dove trovarli (anche a rate)

Finalmente ci siamo. Da oggi è possibile portare a casa i nuovi iPhone 13. L'edizione standard, mini, Pro e Pro Max si possono comprare attraverso i negozi Apple (online e offline), ma anche su Amazon e tramite operatore. Non necessariamente in un'unica soluzione: si possono anche rateizzare, in alcuni casi a tasso zero. Di seguito, un riassunto delle possibilità per comprarlo online.

iPhone 13 in vendita: dove trovarli online

Il primo canale di riferimento è naturalmente l'Apple Store. Quest'anno, i nuovi melafonini possono essere acquistati anche a rate, addirittura a tasso zero. La mela morsicata, in partnership con AGOS DUCATO, offre agli utenti la possibilità di dilazionare l'acquisto, senza ulteriori interessi. Nel nostro approfondimento trovi tutti i dettagli.

Subito dopo Apple, un altro dei migliori canali per accaparrarsi uno dei quattro modelli di iPhone 13 è certamente Amazon. Il colosso dell'e-commerce ha aperto i preordini una settimana fa e da oggi i device hanno iniziato ad essere spediti. Anche su Amazon è possibile dilazionare il pagamento, anche a tasso zero. Puoi scegliere se approfittare della rateizzazione a 5 mesi, offerta direttamente dall'e-commerce, oppure se affidarti a Cofidis, che dilaziona l'importo in più mesi (in promozione, a tasso zero).

Presi letteralmente d'assalto, i nuovi smartphone non sono tutti immediatamente disponibili in ogni taglio di colore e versione. L'unica cosa da fare se ne desideri uno è verificare – per ogni variante – le disponibilità immediate. Di seguito, i link per l'accesso diretto:

Ancora, puoi affidarti a Mediaworld oppure Unieuro per l'acquisto del tuo nuovo melafonino. Infine, se desideri acquistare il tuo nuovo smartphone attraverso operatore telefonico, è possibile affidarsi al proprio preferito. Di seguito, gli approfondimenti relativi ai singoli gestori:

Qualsiasi sia il modo in cui acquisterai il tuo iPhone 13, non dimenticare di abbinare i migliori accessori per proteggerlo e sfruttarlo al meglio. Vale la pena assicurarsi che il tuo melafonino sia sempre ben protetto, dai un'occhiata ai nostri approfondimenti per decidere quali scegliere:

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13 : tutti i prezzi