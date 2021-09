iPhone 13: i migliori accessori da acquistare (VIDEO)

Oggi sono iniziati i famosi pre-ordini per i nuovi iPhone 13 di Apple. Vi ricordo che le spedizioni invece, partiranno da venerdì prossimo 24 settembre 2021. Una volta comprato il nuovo melafonino però, cosa occorre acquistare? Ho selezionato una serie di accessori, uno più interessante dell'altro, e che sono capaci di espandere le potenzialità dell'iDevice in questione. Altri gadget invece, servono solo per abbellire/preservare il telefono al meglio. Ma senza troppi indugi, ecco la mia lista.

iPhone 13: come accessoriarlo al meglio?

In primo luogo pensiamo a proteggere lo smartphone: una pellicola in vetro temperato è pressocché indispensabile.

Pellicole

Ecco un vetrino per ogni modello presente nella line-up 2021:

per iPhone 13 Mini: 11,99€;

per 13/13 Pero da 6,1″: 14,99€, realizzata da Spigen e c'è anche un coupon che vi permetterà di risparmiare il 5% sul prezzo di listino;

per il gigante iPhone 13 Pro Max: costa 18,99€ ma è completa e non lascia spazi aperti sul pannello. Molto elegante e facile da applicare con il kit preposto in scatola.

Cover

Sul fronte delle cover invece, segnaliamo tre brand che mi piacciono molto: Spigen, ESR e Caseology. Basta fare una ricerca sul noto e-commerce per perdersi nei meandri delle custodie realizzate da questi marchi. Personalmente, avendo deciso di acquistare la variante Pro Max da 256 GB (utile per avere i video in ProRes in 4K), ho optato per una Tough Armor di Spigen in colorazione “grigia”. Bellissima, certo. Tamarra? Un pochino. Pratica? Tantissimo, grazie anche alla linguetta posteriore che mi permette di avere il telefono posizionato verticalmente come se avessi un supporto esterno (utile quando uso il gadget in modalità “landscape”). Uso questa cover dai tempi dell'iPhone 6 Plus, ergo: squadra che vince, non si cambia.

Se proprio non volete fare a meno della qualità della mela, sul sito troverete tantissime cover in silicone e in pelle. Attenti però alle colorazioni chiare: le custodie in pelle infatti, tendono a “rovinarsi” col tempo. Poco importa, è il bello di questo materiale… ma non a tutti piace.

Apple Wallet

Da meno di un anno invece, uso un fantastico Apple Wallet. Lo so che state pensando: “65€ per un portafoglio? No grazie“. E avete ragione, non lo nego. Ma da amante del minimal non potevo non provarlo. Ora vado in giro con Apple Pay, tre schede in questo gadget (patente, tessera sanitaria e carta d'identità) e basta. Sempre pochi contanti con me (neanche 10€) e qualche “spiccetto” nel taschino dei jeans. That's it. Una libertà assoluta che non riesco nemmeno a descrivervi. Certo, il Pro Max è importante in tasca, ma tant'è; almeno so di avere quasi tutto sul device, super protetto, super sicuro e niente altro ancora. Provatelo e fatemi sapere. PS: su Amazon sta ora 54,85€. Un bel risparmio rispetto al costo di lancio.

Tutto per la ricarica

Per non rimanere mai a secco con la batteria (con i nuovi modelli sono sicuro che non accadrà quasi mai), vi segnalo un powerbank di Belkin. Anch'esso sfrutta la tecnologia MagSafe e costa solo 47,08€.

Per caricare il device, cosa posso consigliarvi? Sì, in confezione non c'è il charger, quindi, ecco le mie soluzioni:

ESR da 20W con cavo Lightning-USB C incluso (sempre meglio uno in più che uno in meno) a 24,99€ con coupon (attivabile al momento dell'acquisto) di 2€;

con cavo Lightning-USB C incluso (sempre meglio uno in più che uno in meno) a 24,99€ con coupon (attivabile al momento dell'acquisto) di 2€; MagSafe (non ufficiale) ArcField wireless di Spigen: 22,09€.

Arriviamo poi ad un ottimo supporto per l'auto che funge anche da ricarica wireless. Anche qui i brand in questione sono i soliti:

Sono eccellenti e godono di recensioni positive (oltre 4 stelle e mezzo) a quattro cifre.

I migliori amici di iPhone 13

Se volete farvi un ulteriore regalo, non dimenticate l'AirTag. A cosa serve? Ve lo diciamo in questo articolo.

Non potete poi, nel 2021, effettuare telefonate senza un paio di cuffie TWS. Senza contare che sono ottime anche per l'ascolto della musica o dei podcast in palestre. Ci sono TANTISSIMI modelli presenti su Amazon, ma ricordate una e una sola regola: se avete anche solo un prodotto Apple, scegliete sempre prodotti Apple. La qualità si paga, sì, ma ciò che fa la differenza è l'ottima integrazione hardware/software/accessori che l'OEM di Cupertino è in grado di fornire al cliente finale.

L'ecosistema della mela è un qualcosa che, nel quotidiano, mi ha svoltato il lavoro e l'uso soliti dei miei terminali tech. Penso agli auricolari AirPods: abbinamento super rapido, compatibilità con Mac, iPad, iPhone, etc. Si può switchare fra un dispositivo e un altro in un battibaleno. AirPods con custodia wireless è ciò che vi suggerisco e che, personalmente, adopero nella vita di tutti i giorni. 171,24€ sono un po' tanti, ma spesso si trovano ad un prezzo più basso con le offerte Amazon. Controllate spesso.

Infine, lui: Apple Watch SE (io ho la versione da 44 mm). È la mia estensione e lo utilizzo per le camminate, per la corsa, in palestra, per vedere le notifiche con un colpo d'occhio quando lavoro, per rispondere con la dettatura vocale o per fare chiamate in ambienti chiusi. A volte gestisco anche la musica su Spotify e lo uso tantissimo per pagare contactless senza nemmeno dover tirar fuori il telefono dalla tasca. Con la mascherina invece, mi permette di sbloccare l'iPhone grazie all'update di WatchOS/iOS arrivato pochi mesi fa. Addirittura, mi consente, sotto la stessa rete WiFi, di accedere al Mac quando è in modalità “Blocca schermo”. Insomma: non è indispensabile, certo, ma è un prezioso alleato che, se vi state approcciando per la prima volta al mondo della mela morsicata, non potete non considerare. Oggi si trova a 309€.

Cosa acquisterete? Siamo curiosi. Fatemelo sapere nei commenti di YouTube.