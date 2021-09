Oltre a WINDTRE, anche TIM ha preannunciato le sue tariffe per l'acquisto dei nuovi iPhone 13 in 30 comode rate mensili. Per ora, l'operatore in questione ha svelato le promo dedicate per chi ha internet a casa, disponibili dal 24 Settembre 2021.

iPhone 13 con TIM: i dettagli

I nuovi device della casa di Cupertino con TIM partono da un prezzo mensile pari a 31€. Sono disponibili, come detto prima, per tutti i clienti con la Fibra di TIM.

In pratica il prezzo da pagare verrò addebitato in fattura senza la necessità di aprire un finanziamento e soprattutto privo di interessi e di entry fee iniziali. Nello specifico, per chi possiede anche una tariffa TIMVISION Calcio e Sport avrà una priorità sulla consegna del dispositivo acquistato a rate.

Andando più nel dettaglio, iPhone 13 da 128GB di memoria sarà disponibile per 30 mesi a soli 31 euro mensili. per quanto concerne il 13 Pro sempre da 128 Giga, il canone mensile ammonta a 40 euro. Mentre, il Pro Max, sempre con il taglio iniziale di memoria disponibile, avrà una rata pari a 43 euro al mese.

Come potete vedere, non figura l'iPhone 13 mini che attualmente è acquistabile sul sito TIM solo in un'unica soluzione.

La spedizione del melafonino è completamente gratuita e solitamente avviene in tempi celeri.

