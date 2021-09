iPhone 13: ecco le PROMO 5G a rate di WINDTRE

La nuova serie di iPhone 13 si appresta ad essere una delle più interessanti mai presentate dalla casa di Cupertino. Questo perché per la prima volta non ci sarà alcuna differenza tra la variante Pro e quella Pro Max.

I nuovi device di casa Apple usciranno il 24 Settembre 2021, esattamente tra 4 giorni. In merito a questo, alcuni operatori come WINDTRE hanno presentato oggi le offerte per l'acquisto rateale dei nuovi iPhone 13.

iPhone 13 con WINDTRE: le promo

La variante non Pro da 128 Giga sarà disponibile a partire da 19,99 euro al mese per 30 mensilità senza anticipo con finanziamento. La tariffa per nuovi clienti prevede Giga illimitati anche in 5G, minuti senza limiti verso tutti, 200 minuti verso l'estero, 200 SMS a soli 29,99 euro mensili. I tagli da 256 e 512GB prevedono invece un'aggiunta mensile di 24,99€, mentre, la versione con 512 Giga di memoria.

Il 13 Pro da 128GB, invece, parte da 29,99 euro al mese con la medesima tariffa Unlimited 5G che abbiamo visto prima. Le due versioni da 256GB e da 512GB hanno invece un prezzo aggiuntivo di 33,99€.

Il più piccolino, iPhone 13 mini, ha un prezzo di partenza pari a 15,99 euro mensili in più per la variante da 128GB. I due modelli con più memoria sono disponibili a 4€ in più al mese, sempre con la tariffa da 29,99 euro mensili.

Per quanto concerne il Pro Max da 128GB, è prevista una rata di 29,99 euro aggiuntivi mensili, mentre, per le altre due versioni più capienti bisognerà aggiungere 1 euro al mese.

