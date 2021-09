Hai ordinato, o stai per farlo, uno dei nuovi iPhone 13. Che si tratti del modello standard, mini, Pro oppure Pro Max, devi sapere che non serve spendere un patrimonio per poter acquistare degli accessori validi. Cover, pellicole, vetri di protezione e non solo: ecco i migliori prodotti per il tuo nuovo smartphone Apple.

iPhone 13: migliori cover e accessori a buon prezzo

Ho selezionato, per ogni modello, una serie di accessori da abbinare. Tutti i prodotti li trovi su Amazon, con link già segnalati. A fine articolo troverai invece una carrellata di dispositivi perfetti per tutte le varianti. Per le cover e il vetro temperato, per positiva esperienza diretta, abbiamo scelto solo prodotti Spigen, ormai sinonimo di garanzia.

iPhone 13 Pro Max:

Cover Ultra Hybrid Matte

iPhone 13 Pro:

Cover Liquid Crystal

iPhone 13:

Cover Mag Armor

iPhone 13 Mini:

Vetro temperato con sistema di montaggio semplificato

iPhone 13: migliori accessori da non perdere

Il tuo smartphone arriverà a casa con una confeziona abbastanza scarna. Ci sarà unicamente il cavo di ricarica, oltre al device. Mancherà pertanto l'adattatore per la ricarica e – ovviamente – non troverai il supporto al MagSafe. Ecco quindi un paio di accessori che non possono proprio mancare:

MagSafe compatibile con iPhone 13

Ecco, quelli elencati sono sicuramente i migliori – oltre che i fondamentali – accessori da abbinare al tuo nuovo iPhone 13. Un investimento necessario, che però puoi fare in modo intelligente, evitando di sprecare denaro.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13: tutti i prezzi

