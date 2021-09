iPhone 13: su Amazon le cover originali, MERAVIGLIOSE

Le cover originali Apple per i nuovi iPhone 13 sbarcano su Amazon nell'edizione in pelle e in silicone. Ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le varianti e sono già disponibili. Ecco dove trovarle.

iPhone 13: le cover originali arrivano su Amazon

Non importa quale dei melafonini appena annunciati hai ordinato, puoi già scegliere la cover che più ti piace, optando per i modelli originali Apple. Si parte da 55€ per l'edizione in silicone, fino ai 65€ per il modello in pelle. Di seguito, le versioni disponibili, ordinate per modello.

iPhone 13 Mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Tutte le cover originali Apple per iPhone 13 sono ampiamente compatibili con gli accessori che sfruttano il sistema MagSafe. Potrai attaccare il caricatore, il porta tessere e il powebank, senza alcun problema.

