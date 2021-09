I nuovi iPhone 13 sono ufficialmente disponibili in preordine. Se stai cercando la migliore soluzione di acquisto, non sottovalutare la possibilità offerta da Apple. Puoi comprarli a rate, a tasso zero, direttamente sullo store ufficiale. Ecco come fare.

iPhone 13: come comprarlo a rate a tasso zero

Certo, a disposizione hai canali di vendita per procedere all'acquisto del tuo melafonino. Tuttavia, quest'anno è direttamente Apple a offrirti di rateizzare il tuo nuovo iPhone 13 a tasso zero. Un'interessante possibilità, considerando che – scegliendo lo store della compagnia – puoi ricevere l’assistenza e i consigli personalizzati del team di Specialist Apple, scegliere fra diverse opzioni di consegna e ritiro, aggiungere un’incisione gratuita e anche decidere di dare in permuta il tuo vecchio device.

Puoi scegliere l'edizione che preferisci e dilazionare il pagamento in 24 mesi, senza interessi aggiuntivi. Apple si appoggia all'istituto finanziario AGOS DUCATO per la concessione del credito, che sarà offerto previa valutazione da parte della compagnia.

Per maggio informazioni, e per scegliere il prodotto che preferisci, collegati alle pagine di riferimento ufficiali:

Inoltre, i nuovi melafonini puoi trovarli anche in vendite in preordine su Amazon. Ti ricordo che le spedizioni partiranno a partire dal 24 settembre.

