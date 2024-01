iPhone 13 da 128GB a soli 619€ su ePRICE (pochi pezzi)

Una delle migliori offerte del giorno è quella che ha per protagonista iPhone 13, in offerta su ePRICE nel taglio da 128GB a 619 euro. Si tratta del prezzo più basso del web: basti pensare che su Amazon lo stesso modello costa 669 euro.

Questo iPhone è stato presentato nel settembre 2021. Si potrebbe pensare che siano passati tanti anni, ma in realtà ancora oggi è un telefono più attuale che mai (nel momento in cui scriviamo l’articolo l’offerta indica che sono rimasti gli ultimi pezzi disponibili).

iPhone 13 in offerta al prezzo più basso del web sul sito ePRICE

Apple A15 Bionic è il processore che iPhone 13 monta sotto la sua scocca e anche uno dei motivi principali per cui acquistarlo. A differenza dei modelli precedenti, infatti, compie un notevole balzo in avanti dal punto di vista delle prestazioni, tanto da non far rimpiangere né iPhone 14 né i nuovi iPhone 15.

Un altro valido motivo per cui sceglierlo è il passo in avanti compiuto dall’autonomia. Anche in una giornata di utilizzo intenso, la batteria riesce a reggere alla grande, garantendo un ottimo 35-40% di autonomia residua da spendere anche per il giorno successivo.

Sul fronte del supporto lato software e degli aggiornamenti di sicurezza, Apple ancora una volta si conferma un’azienda top. Nonostante a settembre di quest’anno compia 3 anni, iPhone 13 riceverà le nuove versioni di iOS e le patch di sicurezza ancora per almeno 3-4 anni.

