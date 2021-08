Stando ad un'indiscrezione delle ultime ore, Apple avrebbe anticipato la data di pre-ordine della sua prossima serie di iPhone 13.

iPhone 13: sempre più vicino

Il sito di e-commerce cinese ITHome ha svelato che gli imminenti iPhone 13 saranno disponibili per i preordini il 17 settembre. Tuttavia, una nuova fonte ha rivelato che gli smartphone del colosso di Cupertino saranno pronti per il pre-ordine dal 14 settembre. Il rapporto menziona anche che i telefoni saranno in vendita dal 24 settembre e la gamma dovrebbe includere iPhone 13 standard, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

Nell'attesa di vederli dal vivo, vale la pena ricordare che pochi giorni fa è emersa dalla Rete una foto che mostra le cover protettive dell’atteso iPhone 13 Pro. Sulla base dell'immagine pare che l'iPhone 13 Pro si distinguerà dal suo predecessore, l'iPhone 12 Pro, grazie a un grande modulo fotografico.

Le ultime indiscrezioni raccontano anche che la nuova serie iPhone 13 verrà dotata di pannelli OLED LTPO targata Samsung e supporterà una frequenza di aggiornamento adattiva di 120Hz. A bordo di questi terminali troveremo un nuovo hardware che sarà guidato da iOS 15. Fonti della catena industriale hanno anche dichiarato gli iPhone 13 utilizzeranno un chip di processo architettonico da 5 nm +, che assicurerà prestazioni migliori e una minore efficienza energetica. Il SoC in questione, si chiamerà, con alta probabilità, Bionic A15.

Apple

Smartphone