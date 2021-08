Dopo i render iniziali che hanno mostrato l'aspetto della serie iPhone 13, è appena emerso in Rete il design di un modello nella tonalità oro e rosa.

iPhone 13 in rosa

Come si può evincere dal render di seguito, il nuovo prototipo color oro e rosa dell'iPhone 13 è molto coerente con la versione rosa dei precedenti render.

Inoltre, il più grande cambiamento nell'aspetto della nuova serie iPhone 13 Pro, rispetto alla generazione precedente, è che la tacca si ridurrà in modo significativo. In effetti, da quanto emerso, il sistema adotterà una soluzione con l'auricolare nascosto, così da liberare più spazio interno per Face ID.

Sul retro, il dispositivo sarà dotato di una configurazione a tripla fotocamera e di un sensore LiDAR: le dimensioni e lo spessore del modulo della fotocamera pare siano aumentati, ma porterà effetti di imaging più elevati.

Per altri aspetti, la nuova serie iPhone 13 verrà fornito con il pannello OLED LTPO di Samsung, supporterà una frequenza di aggiornamento adattiva di 120Hz e offrirà una regolazione intelligente della funzione di refresh rate, che si regolerà automaticamente in base allo scenario di utilizzo. Tutto questo con l'obiettivo di risparmiare sul consumo energetico.

Ma non è finita, a quanto pare l'attesa gamma di Apple supporterà un doppio schema di sblocco che include Face ID e Touch ID e utilizzerà il nuovo processore A15 Bionic. Inoltre, supporterà la tecnologia Wi-Fi 6E e godrà, sul fronte dell'ottica, di un nuovo obiettivo ultra grandangolare da 5P (f/2.4) e messa a fuoco fissa (FF) aggiornato a 6P (f/1.8); supporterà anche la messa a fuoco automatica (AF).

Secondo quanto emerso, il modello iPhone 13 Pro Max potrebbe diventare l'iPhone più costoso nella storia di Apple.

