iPhone 12: OGGI tuo ad un prezzo CALDISSIMO (-20%)

Se state cercando un nuovo telefono e non sapete cosa acquistare, vi consigliamo di provare iPhone 12, nella versione da 128 GB. C’è un motivo ben preciso per cui vi suggeriamo questa iterazione e non un’altra. Ma andiamo con ordine.

iPhone 12 è il top di gamma di casa Apple uscito nel ottobre del 2020. Il device è ancora oggi attualissimo, grazie a un design minimal, un frame squadrato che ne agevola la maneggevolezza, uno schermo OLED da 6,1 pollici (la dimensione perfetta, a nostro avviso), il modem 5G, fotocamere di alto livello grandangolare e ultra grandangolare.

Ma le novità non finiscono qua. Sappiate che oggi si trova in sconto ad un prezzo speciale. Da 889 € a 714,00€, vale a dire il 20% in meno sul prezzo di listino. Fate attenzione perché avrete anche le spedizioni gratuite incluse nel costo finale, vale a dire che in pochissimi giorni sarà a casa vostra senza spendere ulteriori soldi. La colorazione è in sconto è quella blu, molto accattivante e iconica. Volendo, potete anche pagare in comode rate con Cofidis al momento del check out.

iPhone 12: tanti motivi per comprarlo oggi

In primo luogo, come detto, troviamo un display super retina XDR da 6,1“, protetto da vetro ceramic shield.

Con il modem 5G avrete download velocissimi, ma anche upload, oltre ad uno streaming ad alta qualità. I vostri film preferiti si scaricheranno in pochissimi minuti. Il processore di bordo è l’Apple A14 Bionic, coadiuvato da una batteria che assicura un’autonomia eccellente. Resiste l’acqua ed è certificato IP 68. Concludiamo il tutto segnalando che la presenza del sistema a doppia lente da 12 megapixel con modalità notte, smart HDR e registrazione video in 4K.

A 714,00€ al posto di 889, e da comprare subito, anche perché lo storage è molto capiente: 128 giga bastano e avanzano per tutte le vostre applicazioni ma anche per le foto, video, le canzoni.

Cosa ne pensate? Fate presto prima che termini l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.