iPhone 12 mini (128 GB) ricondizionato a meno di 330€ su Amazon

Oggi vogliamo parlarti di uno smartphone potente ma compattissimo, maneggevole e ricco di tecnologia. iPhone 12 Mini potrebbe essere proprio ciò di cui hai bisogno. Pensa che potrai ottenerlo a un prezzo incredibilmente vantaggioso su Amazon, in versione ricondizionata ma in condizioni eccellenti. Sì, non stiamo scherzando: sarà tuo con soli 329,63€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, nella sua iterazione blu con 128 GB di memoria interna. Affrettati se sei interessato/a perché ci sono pochissime scorte al momento della stesura di questo articolo.

iPhone 12 mini: ecco perché comprarlo

Andiamo con ordine: iPhone 12 Mini è il compagno perfetto per chi ama la comodità di uno smartphone compatto senza rinunciare alla potenza. Con il suo display Super Retina XDR da 5,4 pollici, potrai beneficiare di un’esperienza visiva straordinaria ma non dovrai sacrificare lo spazio in tasca. Sotto la scocca il dispositivo sarà alimentato dal processore A14 Bionic, lo stesso chip che ritroviamo nei modelli di punta. Ciò implica avere accesso ad un device dalle prestazioni fluide e reattive in ogni contesto, con qualsiasi gioco o applicazione.

Potrai catturare ogni istante con una qualità degna di un professionista grazie alla doppia camera da 12 Megapixel. Molto pratica la modalità Notte, e pensa che potrai registrare video in Dolby Vision HDR a 30 fps , perfetti da postare sui social network. Grazie al sistema Face ID, potrai sbloccare il tuo smartphone in modo sicuro e veloce con un solo sguardo. La batteria promette un giorno di autonomia con una singola carica.

Essendo un ricondizionato, avrai accesso ad un anno di garanzia con assistenza tecnica dedicata e pensa che potrai perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis. Potrai fare tuo l’iPhone 12 Mini, nella sua iterazione ricondizionata ma in condizioni eccellenti e con 128 GB di memoria interna, a soli 329,63€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; corri a prenderlo adesso.