iPad Pro o Galaxy Tab S8 Ultra: quale scegliere?

La risposta alla domanda: “iPad Pro o Galaxy Tab S8 Ultra?” è molto semplice. Potremmo riassumere dicendo: iPad è superiore perché permette di fare editing video con LumaFusion, può creare contenuti con Photoshop fantastici e molto altro ancora. Tuttavia, Samsung con la sua ultima soluzione, sta cambiando nuovamente le carte in tavola. Il dispositivo appena rilasciato gode della compatibilità con gli ultimi sw di editing ed è veramente pazzesco. Così bello che ha dovuto sospendere i preordini in molti paesi.

Samsung ha interrotto i preordini dei tablet di punta premium, il Galaxy Tab S8 Ultra negli Stati Uniti, a causa del boom della domanda. Potrebbe sembrare una sorpresa, perché il mercato dei tablet, nel bene e nel male, è stato dominato dal classico iPad. Ma sembra che la richiesta di un tablet Android con specifiche eccellenti non si sia esaurita, anzi. Erano in molti che cercavano un dispositivo simile.

I preordini per Galaxy Tab S8 e Galaxy Tab S8 Ultra sono iniziati mercoledì e sono arrivati ​​​​come uno tsunami. Poiché la domanda era troppo alta rispetto all'offerta attuale, Samsung ha dovuto interrompere i preordini negli Stati Uniti per i due modelli.

La dichiarazione ufficiale di Samsung sulla questione dice questo:

“Siamo entusiasti della risposta dei consumatori alla nostra nuova gamma Galaxy Tab S8. A causa dell'enorme richiesta nelle ultime 48 ore, sospenderemo i preordini su Samsung.com per Galaxy Tab S8 Ultra e Galaxy Tab S8. Stiamo lavorando rapidamente per soddisfare l'entusiasmo e la domanda dei consumatori. Si prega di rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti”.