Samsung: tutti pazzi per il Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung ha appena interrotto i preordini del suo Galaxy Tab S8 Ultra perché la domanda sembra essere incontenibile. Sembra che molti più utenti fossero incuriositi dall'evento Unpacked di quest'anno rispetto a quelli precedenti… e pare proprio che il protagonista dello show non sia stato l'S22 Ultra.

Galaxy Tab S8 Ultra: un bel problema per Samsung

In particolare, scopriamo che Samsung ha interrotto i preordini dei tablet di punta premium Tab S8 Ultra negli Stati Uniti, a causa di una domanda senza paragoni. Potrebbe sembrare una sorpresa, perché il mercato dei tablet, nel bene e nel male, è stato dominato dall'iPad di Apple. Ma sembra che la richiesta di un tablet Android con specifiche eccellenti non si sia esaurita.

I preordini per i Galaxy Tab S8 sono iniziati mercoledì e i preordini sono arrivati ​​​​forti come uno tsunami. Poiché la domanda è stata troppo alta rispetto all'offerta attuale, l'azienda ha dovuto interrompere i preordini negli Stati Uniti per il modello base e quello di punta.

Ci sono tre prodotti in questa gamma di tablet premium di Samsung, ovvero il Galaxy Tab S8, il Galaxy Tab S8+ e il Tab S8 Ultra. Mentre i preordini per Galaxy Tab S8 e S8 Ultra sono interrotti, gli utenti statunitensi possono ancora preordinare il Galaxy Tab S8+ dal sito Web di Samsung.

Ecco una dichiarazione ufficiale di Samsung sulla questione:

Siamo entusiasti della risposta dei consumatori alla nostra nuova gamma Galaxy Tab S8. A causa dell'enorme richiesta nelle ultime 48 ore, sospenderemo i preordini su Samsung.com per Galaxy Tab S8 Ultra e Galaxy Tab S8. Stiamo lavorando rapidamente per soddisfare l'entusiasmo e la domanda dei consumatori. Si prega di rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Questo è un buon problema per Samsung. Questo dimostra solo che il Galaxy Tab S8 Ultra è davvero uno dei migliori tablet del marchio mai lanciati. Su Amazon da noi in Italia si può ancora preordinare: il link è questo e costa 1299,00€ con S Pen in omaggio in confezione.