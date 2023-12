iPad Pro: il nuovo modello avrà il supporto al MagSafe

Il prossimo iPad Pro di Apple potrebbe presentare una gradita novità; di fatto, in una nota emersa online e riportata dal giornale di MacRumors, sembra che la nuova generazione del tablet di punta delle mela godrà del supporto per la ricarica magnetica MagSafe. Lo riporta un insider vicino alla questione che ha familiarità con le compagnie che producono i magneti per i melafonini. Al momento è un dettaglio non confermato ma pare che sia quasi certo. Intanto, prima di avventurarci nella lettura di questo articolo, vi ricordiamo che l’attuale iPad Pro (2022) con M2 costa 1399,00€ su Amazon, in super sconto, nella sua iterazione da 12,9″ con 128 GB di memoria interna.

iPad Pro (2024): tutto quello che è emerso online

In una vecchia edizione della newsletter Power On, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman aveva affermato che Apple stava prendendo in considerazione l’idea di realizzare il retro di iPad Pro in vetro; questa feature avrebbe consentito di avere il supporto alla ricarica wireless ma ora Gurman dichiara che la mela sta testando un sistema MagSafe per tablet da adottare nel prossimo anno. I nuovi modelli dunque, riceveranno, oltre ad un design aggiornato, anche notevoli miglioramenti hardware e caratteristiche innovative. Ci sarà la tecnologia OLED sul pannello anteriore sia per l’iterazione da 11″ che per quella da 13 pollici.

Certo, una back cover in vetro renderebbe il tablet molto più fragile rispetto alle versioni in alluminio ma questo potrebbe permettere di usufruire della ricarica rapida senza fili e anche la ricarica MagSafe con velocità da 15W. Ricordiamo che al momento c’è solo il supporto alla ricarica via cavo USB Type-C. Tuttavia, c’è una questione irrisolta: il “MagSafe” di cui si parla potrebbe anche essere legato ad un caricabatterie magnetico come quello che abbiamo con i MacBook Air/Pro di nuova generazione. Staremo a vedere.

