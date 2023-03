iPad Pro (2024) con schermi OLED: saranno più costosi dei MacBook Pro

I futuri modelli di iPad Pro in arrivo nel corso del prossimo anno potrebbero avere dei prezzi altissimi, secondo quanto si apprende da numerosi rumors online.

In poche parole, stando a quanto affermano alcuni tipster del web, pare che i modelli da 11 e 12.9″ di iPad Pro che presenteranno lo schermo OLED, avranno anche un costo elevatissimo, perfino più di quello dei MacBook Pro attualmente in commercio.

Citando fonti interne al settore di The Elec, l’OEM di Cupertino starebbe rivedendo la sua strategia per i prezzi relativi ai nuovi tablet premium del marchio in arrivo nel 2024. Sembra che i device avranno prezzi altissimi: si parla di 1500 e 1800 dollari, rispettivamente per le iterazioni da 11 e 13 pollici.

Se pensate che il modello da 11″ con M2 costa 1069,00€ ma lo portate a casa con soli 979,00€, qui ci troveremo con un aumento del prezzo di listino pari all’80% in più.

Per la variante da 13 pollici invece, prezzi americani alla mano, si avrebbe un upgrade monetario pari al 60%. Il motivo dietro questo incremento dovrebbe essere relativo ai pannelli OLED. Così facendo, gli iPad Pro costeranno molto più dei computer laptop della compagnia che hanno costi – italiani – pari a 1569,00€, 1629,00€, 2499,00€.

Apple is switching to OLEDs for iPad Pros because it will be a better experience. But Apple’s display requirements will lead to a more expensive OLED panel than the other OLEDs panels on the market which are lower cost than MiniLED. They are going for a very thin, tandem stack… https://t.co/iKfoMW4cUA

— Ross Young (@DSCCRoss) March 9, 2023