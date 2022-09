iPad Pro (2022): i negozi si preparano al debutto dei nuovi tablet

Secondo quanto si apprende in queste ore, sembra che un grande rivenditore si stia preparando per il debutto imminente dei nuovi modelli premium della gamma iPad Pro di Apple. Oltre a prepararsi al lancio di iPhone 14, pare che stia iniziando a gestire l’arrivo dei tablet più potenti del mercato. Questo è quanto scoperto in queste ore da MacRumors in una nota emersa sul web.

iPad Pro (2022): facciamo il punto

Se ricordate, i modelli di iPad Pro che abbiamo oggi disponibili sono stati lanciati nell’aprile del 2021 e presentano il processore Apple Silicon M1. Sono ancora eccellenti e alla fine, un vero upgrade non sarebbe necessario se ci pensate. Il nuovo chip M2 su tablet, finché non ci sarà un sistema più versatile in stile macOS non sarà sfruttabile al 100%.

Adesso apprendiamo che il vettore australiano Optus ha appena inserito i nuovi iPad Pro (2022) al suo listino e si dice che siano pronti per sostituire i Pro del 2021. Ovviamente non sono acnora disponibili, anche perché non sappiamo se verranno presentati a settembre nel keynote “Far Out” o in un evento dedicato in autunno.

Fra le cose che ci aspettiamo di trovare nei modelli next-gen citiamo sicuramente il processore Apple Silicon M2, una batteria con autonomia maggiorata, una versione da 11″ con tecnologia miniLED e ProMotion, ricarica wireless e MagSafe (magari inserita nel logo in vetro sul posteriore), i nuovi connettori a 4 pin sui frame laterali, una fotocamera aggiornata e una nuova selfiecam.

Onestamente, iPad Pro è un prodotto così perfetto che non pensiamo possa servire un vero upgrade in questo momento; sicuramente l’M2 e la MagSafe charging sono interessanti, ma ciò che veramente vogliamo è il MiniLED come il Pro da 12.9″. Il sogno supremo però sarebbe l’OLED a bordo dei tablet di punta. Si dice che questa tecnologia debutterà non prima del 2024 sui device premium di casa Apple; staremo a vedere.

Se volete il modello del 2021 in offerta lo trovate a 899,00€ con spedizione gratuita su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.