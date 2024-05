iPad Air 2024: Apple presenta i nuovi modelli con M2 e introduce la versione da 13"

Apple ha presentato la nuova generazione di tablet iPad Air che ritorna nel formato da 11 pollici, ma introduce anche un nuovissimo modello da 13 pollici. Per entrambi debutta il chip M2, che promette una potenza del 50% superiore rispetto alla generazione precedente. Il lancio è previsto la prossima settimana con un prezzo di partenza di 719 euro: puoi già preordinarlo sul sito ufficiale Apple.

iPad Air 2024: caratteristiche e cosa sapere

Il nuovo iPad Air si presenta con una fotocamera frontale da 12 megapixel con ultra-grandangolo posizionata sul lato lungo del dispositivo: una scelta voluta per migliorare l’inquadratura durante le videochiamate, ma che sarà comunque supportata dalla funzione “Inquadratura automatica” che sfrutta il machine learning per mantenere il soggetto sempre al centro del campo visivo. Dall’altra parte, spazio ad una fotocamera posteriore da 12 megapixel, per foto in alta risoluzione e video in 4K.

Gli altoparlanti stereo in orizzontale garantiscono l’audio spaziale, con il modello da 13 pollici che offre una qualità del suono ancora superiore, con il doppio dei bassi, pensata per godersi al meglio i contenuti multimediali in riproduzione.

La presenza del chip M2, con CPU 8-core e GPU 10-core, ovviamente permette a questa generazione di fare un grosso balzo in avanti dal punto di vista delle prestazioni e dell’efficienza energetica: praticamente quasi il 50% in più rispetto i modelli 2022. Raddoppia lo spazio di archiviazione del modello base, con 128GB invece di 64GB, mentre è ancora presente il lettore di impronte digitali Touch ID sul pulsante di accensione.

I nuovi iPad Air sono inoltre compatibili con gli accessori Magic Keyboard pensati per la famiglia iPad Pro, estendendo in tal senso la versatilità del dispositivo. Per il resto, la connettività WiFi 6E, il 5G nei modelli Cellular e il display Liquid Retina completano il quadro di una famiglia di tablet destinata a conquistare di nuovo gli appassionati. Il lancio, come detto, è previsto il prossimo 15 maggio con un prezzo di partenza di 719 euro.