Pixel Tablet arriva in Italia: prezzo, dettagli e le caratteristiche tecniche

Pixel Tablet è il nuovo dispositivo presentato e lanciato da Google anche per l’Italia e progettato per essere un valido supporto in casa funzionando 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Un obiettivo ambizioso reso possibile con lo sfruttamento delle funzioni più recenti di Android, del chip Google Tensor G2 e dell’iconico design che contraddistingue la linea Pixel. Il prezzo di partenza è di 499 euro ed è possibile preordinarlo su Amazon e su Google Store.

Google Pixel Tablet: tutto quello che c’è da sapere

Il Google Pixel Tablet è dotato di un display da 11 pollici e quattro altoparlanti che insieme garantiscono un’esperienza audiovisiva soddisfacente, con l’obiettivo di rendere questo tablet un compagno perfetto per l’intrattenimento domestico e non solo. L‘involucro in alluminio rivestito con uno speciale rivestimento in nano-ceramica lo rende facile da prendere e tenere in mano.

La collaborazione con il team Android ha permesso ai progettisti di dar vita ad una interfaccia software che, in formato tablet, esalti al massimo le app più famose come YouTube, Spotify, Disney+ e molte altre ancora. Non a caso, sul Pixel Tablet è possibile utilizzare l‘app Google TV ottimizzata per il suo schermo, in modo da avere un’esperienza fluida, completa e facile da usare.

Il processore Tensor G2 permette al tablet di offrire il massimo delle prestazioni senza rinunciare all’efficienza energetica, con un dispositivo che dura a lungo anche durante le sessioni più intense.

Oltre alle funzioni multimediali, tuttavia, Pixel Tablet vuole essere anche un ottimo compagno per la produttività con più di 50 applicazioni ottimizzate e pensate per il lavoro, lo studio e la famiglia. In formato tablet si trovano dunque diverse delle funzioni IA viste sugli smartphone, come quelle destinate al miglioramento e alla modifica di foto e video, e ad altre dedicate alla sicurezza.

Molto interessante infine è la base di ricarica con altoparlante abbinata al Google Pixel Tablet: questa base è pensata per mantenere il tablet sempre in carica, ma soprattutto dispone di altoparlanti con bassi quattro volte superiori a quelli del dispositivo. In questo modo, il device diventa un ottimo strumento per l’intrattenimento casalingo, ma anche un valido alleato in casa, dato che potrà essere utilizzato come controller per eventuali dispositivi smart, come lettore musicale o cornice digitale, il tutto sfruttando anche i soli comandi vocali.

Come anticipato in apertura, il Pixel Tablet è già disponibile per il preordine su Amazon e Google Store ad un prezzo di partenza di 499 euro. Il lancio e le prime consegne sono previste dal 14 maggio.