Nuovi iPad Pro 2024: caratteristiche e prezzi

Apple ha appena annunciato i nuovissimi tablet di punta della line-up premium; si chiamano, ancora una volta, iPad Pro e sono disponibili in due dimensioni. Fra le caratteristiche più innovative troviamo lo schermo OLED, un design più sottile e un processore Apple Silicon di quarta generazione. Vediamoli nel dettaglio nell’articolo completo.

iPad Pro (2024): tutto quello che c’è da sapere

Durante l’evento virtuale “Let Loose” tenutosi pochissimi minuti fa, Apple ha presentato i nuovi iPad Pro, dei tablet da 11 e 13 pollici di fascia altissima che hanno prestazioni degne di nota, un hardware rinnovato in tutto e per tutto, un design tutto nuovo e uno schermo mai visto prima su un device del genere.

Di fatto, stando a quanto afferma la compagnia di Cupertino, il passaggio alla tecnologia OLED per i pannelli rappresentano un grande passo per i consumatori: ora i neri saranno sempre perfetti, la saturazione del colore ancora più ricca e il contrasto sarà migliorato rispetto alle generazione precedenti. Piccolo particolare: la webcam è stata spostata sul frame orizzontale.

Tornando al display, Apple ha dichiarato che sta utilizzando una nuova struttura chiamata “Tandem OLED” che permette al pannello di raggiungere i 1000 nit di picco e 1600 nit con i contenuti HDR.

Il modello da 13″ è sottilissimo: solo 5,1 mm di spessore, mentre quello da 11″ ha uno spessore di 5,3 pollici. Per la prima volta poi, si potrà scegliere una configurazione per questi due prodotti con il rivestimento in vetro nanotexture. Lo storage parte da 256 GB e i prezzi (USA) da 999$ a salire a 1299$ per il modello più grande. Si possono preordinare da oggi e arriveranno settimana prossima. Pensate che il modello top da 13″, con modem 5G e rivestimento nanotexture costa ben 2599$. In Italia invece, si parte da 1219€ per la versione più piccola, e da 1569€ per quella più generosa.

Sotto la scocca dei gadget troviamo il processore Apple Silicon M4, il doppio più veloce dell’M2, che consuma però pochissimo al tempo stesso.

C’è un design rinnovato con un modulo fotografico aggiornato. Citiamo poi i nuovi accessori: Magic Keyboard con finitura premium con poggiapolsi in alluminio, tasti funzione e non soo. La Apple Pencil Pro supporta l’app “Dov’è” e contiene un giroscopio. C’è anche il feedback tattile.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che iPad (2022) è sceso al prezzo irrisorio di soli 379,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.