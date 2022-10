iPad Pro (2022): come funziona la modalità "Hover"

Come funziona la nuova modalità “Hover” di iPad Pro (2022)? Scopriamolo insieme in questo articolo completo. Intanto, dobbiamo segnalare che si tratta di una innovativa feature che consente al tablet di riconoscere il tratto della penna ancor prima che questa tocchi fisicamente lo schermo. Permette di aumentare le possibilità creative che si hanno con la Apple Pencil di seconda generazione. Si espandono così i modi di uso per i contenuti, le app, i widget e molto altro ancora.

iPad Pro (2022): la modalità Hover nel dettaglio

Qui vediamo nello specifico, come viene spiegata la funzionalità di iPad Pro da parte di Apple:

Una nuova dimensione di Apple Pencil. Il passaggio del mouse su Apple Pencil ti mostra esattamente dove toccherà la tua Apple Pencil sul display. Così puoi scrivere, disegnare e illustrare con ancora maggiore precisione. Guarda le app e i widget che si espandono nella schermata principale mentre ti sposti. Visualizza in anteprima il tuo segno prima di farlo. Guarda come si mescolano i tuoi acquerelli prima di dipingere. Il passaggio del mouse con Apple Pencil rende tutto ciò che fai con Apple Pencil ancora più semplice.

Il tablet quindi, abbiinato alla Apple Pencil di seconda generazione, può ricevere i segnali elettromagnetici che il gadget emette anche fino a 12 mm di distanza dallo schermo . L’azienda dichiara che il processore “Apple Silicon M2‌ interpreta istantaneamente quei segnali e determina la posizione di ‌Apple Pencil‌ in tre dimensioni.

Oltre al SoC, è stato migliorato anche il modulo Wi-Fi. In più, sta arrivando DaVinci Resolve per questo dispositivo. Una gioia per videomaker.

