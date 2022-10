iPad Pro 11": non ci sarà lo schermo mini-LED (RUMOR)

Stando a quanto si apprende da alcune indiscrezioni trapelate in rete, scopriamo che il prossimo iPad Pro da 11 pollici con processore Apple Silicon M2 non disporrà del pannello mini-LED.

Di fatto, l’upgrade che sta per arrivare sarà davvero molto piccolo; oltre ad un SoC nuovo di zecca non ci aspettiamo grandi miglioramenti al seguito. Non avrà poi, il modello più contenuto, lo schermo con tecnologia innovativa miniLED. Questa feature è presente sia sulla versione da 12,9″ che sui MacBook Pro da 14 e 16 pollici. A riportare l’indiscrezione ci ha pensato il solito analista di DSCC, Ross Young con un post su Twitter.

iPad Pro 11″: upgrade minori, a quanto pare

Leggendo il suo account Twitter scopriamo che l’analista ha ribadito tutti i leaks emersi in passato. La versione da 11 pollici del tablet premium della mela non godrà della tecnologia più rivoluzionaria del mondo tablet; ciò implicherà che gli utenti che desidereranno neri assoluti, contrasti top e nitidezza estrema dovranno puntare sull’iterazione da 12,9 pollici.

Le prime segnalazioni in merito sono arrivate a noi nell’aprile di quest’anno. All’epoca si scoprì che l’azienda avrebbe introdotto il display Liquid Retina XDR anche sulla variante più piccola, offrendo perfino un’esperienza visiva inaudita, con dettagli super realistici e HDR al seguito. Ora scopriamo che non sarà così.

Giusto per esser chiari: il pannello del Pro da 11 pollici non è affatto male, anzi, ma non ha una gamma dinamica assoluta, ha una luminosità leggermente inferiore e soprattutto, i neri non sono profondi. Young si aspetta di veder solo un aggiornamento lato hardware sul fronte dei chip e nulla più. Si diceva perfino che la compagnia di Cupertino avrebbe introdotto la ricarica MagSafe ma pare che sia stato solo un rumor non veritiero.

