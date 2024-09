iPad Mini 7 si avvicina, con performance nettamente migliorate

Apple ha introdotto l’iPad Mini 6 nel settembre 2021. Nonostante le attese per un nuovo modello lo scorso anno, nessun lancio si è concretizzato.

Ora, contrariamente alle aspettative, circolano indiscrezioni che prospettano l’ufficializzazione di un nuovo iPad Mini 7 entro la fine di quest’anno.

Come sarà il nuovo iPad Mini 7?

A riportare la notizia è Mark Gurman di Bloomberg, che suggerisce l’imminente arrivo di questo nuovo tablet. Il giornalista evidenzia come molti Apple Store stiano ormai vedendo esaurire le scorte delle diverse versioni dell’iPad Mini attuale e come, all’interno del catalogo di Apple, il dispositivo sia ormai considerato “limitato”. Questo, secondo Gurman, potrebbe essere un indizio del fatto che il prossimo iPad Mini 7 stia per essere annunciato, includendo miglioramenti legati all’intelligenza artificiale che già troviamo ad esempio in iOS e iPadOS.

Il design del nuovo iPad Mini 7 manterrà lo stile classico della versione precedente. Sembra inoltre che non ci saranno variazioni significative nelle dimensioni dello schermo o nel peso complessivo. Per riferimento, l’iPad Mini 6 pesa 293 g in versione Wi-Fi e 297 g in quella Wi-Fi + Cellular, con una batteria da 19,3 Wh ed uno spessore di 6,3 mm. Uno dei problemi principali del modello passato era il cosiddetto effetto “gelatina” durante lo scorrimento del display. Tuttavia, un ulteriore miglioramento a livello tecnico dovrebbe assicurare una maggiore fluidità e piacevolezza d’uso in fase di navigazione. Inoltre, come il suo predecessore, il tablet dovrebbe mantenere un pannello LCD IPS.

Non è tutto: possibili miglioramenti dovrebbero riguardare anche la memoria e lo spazio di archiviazione, con un incremento della RAM da 4 GB a 8 GB. Inoltre, la capacità di archiviazione dovrebbe partire da 128 GB. A livello di prestazioni, l’iPad Mini 6 è dotato del chip A15: gli analisti ritengono che il punto di forza principale del prossimo iPad Mini 7 sarà proprio il nuovo chip, che rappresenterà un significativo passo avanti in termini di prestazioni generali, ma ancora non ci sono indicazioni precise a riguardo.