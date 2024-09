Samsung Galaxy Tab S10 Ultra: cosa cambia rispetto ad S9 Ultra?

Samsung sta per lanciare i suoi nuovi tablet di fascia premium, assieme al chiacchierato smartphone Galaxy S24 FE. Tuttavia, prima della presentazione ufficiale, è trapelata online un’immagine ad alta risoluzione del Samsung Galaxy Tab S10 Ultra che mostra un design molto simile a quello del suo predecessore.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra sarà un “déjà vu”

Il leaker Evan Blass (@evleaks) ha condiviso su X un nuovo render del Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. L’immagine ad alta risoluzione conferma che il prossimo tablet di punta non presenterà modifiche estetiche significative rispetto al Galaxy Tab S9 Ultra.

Nell’immagine, il Galaxy Tab S10 Ultra appare in una tonalità grigia e presenta un enorme display, probabilmente da 14,6 pollici, con una tacca che ospita le due fotocamere frontali. Una notizia poco positiva per tutti coloro che non hanno gradito la presenza del notch sul precedente Galaxy Tab S9 Ultra.

Il dispositivo mostra anche delle cornici piuttosto evidenti attorno allo schermo. Nella parte inferiore, in modalità orizzontale, sono visibili i pogo pin e le tacche per collegare la tastiera ufficiale. Sul retro, il tablet è dotato di una doppia fotocamera con flash e di un’area magnetica per agganciare la S Pen.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra dovrebbe essere equipaggiato con il chip MediaTek Dimensity 9300+: sarà la prima volta che Samsung utilizzerà un chip MediaTek in un tablet di fascia alta. A parte il processore, non si prevedono cambiamenti sostanziali rispetto al Galaxy Tab S9 Ultra.

Il tablet dovrebbe arrivare con One UI 6.1.1 basata su Android 14 e ricevere almeno quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo. La ricarica rapida sarà ancora da 45 W, come nell’unità precedente. Alcuni rumor indicano poi che Samsung potrebbe non lanciare un modello standard del Galaxy Tab S10, concentrandosi solo su Galaxy Tab S10+ e Galaxy Tab S10 Ultra.