iPad Mini (2021): addio al bug della ricarica fantasma

Grazie ad iPadOS 15.6 appena rilasciato al grande pubblico, finalmente è stato fixato il problema che attanagliava moltissimi iPad Mini di ultima generazione. Di fatto, in passato abbiamo letto che, dopo l’ultima patch di sistema rilasciata dalla compagnia, i mini-tablet della mela non erano più in grado di ricaricarsi.

Secondo quanto si apprende da un report di MacRumors, l’azienda ha indagato a lungo sul problema e ha scoperto che solo un lotto di iPad Mini soffriva di questo bug. Ora, con il rilascio di iOS/iPadOS 15.6, le cose sembrano essere state risolte. Per fortuna non era nulla di grave e si è risolto tutto con un update del software.

iPadOS 15.6 è disponibile al download: scaricatelo ora

L’OEM di Cupertino ha rilasciato poco fa iPadOS 15.6 al grande pubblico. Con questo software non ci sarà più il bug che ha attanagliato i mini tablet della mela in questi mesi. Questi gadget infatti non riuscivano più a mantenere la ricarica durante l’aggiornamento. Per fortuna, è stato tutto risolto. Unitamente a questo firmware, l’azienda ha distributio anche iOS 15.6, watchOS 8.7, macOS 12.5, tvOS 15.6 e HomePod 15.6.

Ecco il changelog completo dell’aggiornamento di sistema:

Risolto il bug delle partite bloccate in Apple TV;

Risolto il problema dello spazio di archiviazione “sempre pieno” su iPhone o iPad;

Fixato un bug in Safari;

Risolto il problema della ricarica fantasma su iPad Mini (2021).

Cosa vi consigliamo noi?

Se cercate iPad Mini (2021) al miglior prezzo di sempre, vi suggeriamo di comprare il modello base da 64 GB; costa solo 528,00€ in offerta su Amazon e ha un prezzo di vendita davvero competitivo. Questo device, ve lo garantiamo, è davvero unico: è perfetto per prendere appunti, per studiare, per leggere libri, per giocare ma anche per vedere film e serie TV quando si è in viaggio. Ha uno schermo con refresh rate da 60 Hz, processore Apple Bionic A14, modem 5G (opzionale) e si ricarica con la porta USB C. Il design è ripreso direttamente dai modelli Pro o Air di nuova generazione.

