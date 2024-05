Tablet con Android 13 a meno di 70?! Con questa offerta Amazon si è superato

Oggi Amazon permette di acquistare uno stupendo tablet con Android 13 ad un prezzo aggressivamente ribassato. Il Doogee U10 è in offerta ad appena 69,99€, grazie ad un irresitibile sconto del 30%. L’offerta è a tempo limitatissimo e ci aspettiamo che termini da un momento all’altro: non fartela scappare.

E’ equipaggiato con il sistema operativo Android 13, progettata per garantire una gestione migliorata della privacy e della sicurezza, oltre a un avvio più rapido delle applicazioni. Troverai tutte le tue applicazioni preferite, come Netflix, YouTube e Facebook.

Ma non perdiamoci in altre chiacchiere e vediamo subito le sue specifiche. Dal punto di vista hardware, il tablet offre 9GB di RAM combinata (4GB effettivi più 5GB di RAM virtuale) e 128GB di memoria interna espandibile fino a 1TB con scheda microSD, offrendo ampio spazio per applicazioni, giochi, foto e video. Il display da 10,1 pollici del DoogeeU10 ha una risoluzione di 1280×800 pixel, ideale per la fruizione di contenuti multimediali e per la navigazione web.

La connettività è garantita da Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, che assicurano velocità di connessione superiori e più stabilità rispetto alle generazioni precedenti. La batteria da 5060mAh supporta una lunga durata di utilizzo e include la funzionalità OTG per ricaricare altri dispositivi.

Il tablet è anche dotato di una fotocamera posteriore da 8MP e una anteriore da 5MP, che lo rendono adeguato per videochiamate e fotografie di base. Non farti scappare questa offerta: acquistalo subito a meno di 70€.