iPad Mini (2021) non si carica: che succede?

Secondo quanto si osserva, sembra che Apple stia indagnando su alcuni problemi che vedono coinvolto il nuovissimo iPad Mini (2021); di fatto, sembra che dopo l’update del software a iPadOS 15.5, il tablet di piccole dimensioni della mela abbia dei problemi alla ricarica. Questo è quanto si osserva da un memo inviato dall’azienda ai fornitori di servizi, avvistato però dai colleghi di MacRumors.

iPad Mini (2021): ci sono problemi con la ricarica dopo iPadOS 15.5?

In una nota inviata a dei fornitori esterni, l’OEM di Cupertino ha detto che molti utenti potrebbero star riscontrando problemi con la ricarica con il nuovo iPad Mini lanciato ad ottobre scorso. A seguito dell’installazione di iPadOS 15.5, il device sembra non caricare più correttamente. Questo rende quasi impossibile l’utilizzo dello stesso. La compagnia intanto rilascia una dichiarazione temporanea. Se riscontate questo bug, spegnete e riavviate il dispositivo. Intanto, sono partite le indagini per scoprire l’origine del problema.

Ad ogni modo, non temete: sarà sicuramente un bug software temporaneo che sparirà fra pochissimi giorni con una patch correttiva; vi invitiamo a stare attenti e a non farvi prendere dal panico. Onestamente, iPad Mini è uno dei nostri gadget preferiti che vanta un rapporto qualità-prezzo unico. È così compatto che lo amerete: è perfetto per chi prende appunti, per chi vuole giocare ai titoli di Apple Arcade, ma non solo. È uno dei più versatili dispositivi dell’azienda, ma siate veloci. Oggi lo trovate su Amazon all’incredibile prezzo di soli 519,00€ con spedizione gratuita. Rispetto al costo originale, risparmierete ben 50€.

Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A14 e, volendo, c’è anche la versione con modem 5G per la connettività stand-alone. Il design è ereditato dal modello Air (2020), ha il supporto alla Pencil di seconda generazione e c’è uno schermo a 60 Hz SuperRetina. Il fingerprint è allocato sotto al pulsante di accensione e spegnimento del device.

