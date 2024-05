Oggi bastano MENO di 400€ per acquistare il tuo nuovo iPad

L’iPad di Apple è una vera e propria icona di design, qualità e potenza, unendo funzionalità all’avanguardia a una lunga autonomia in corso d’uso. È un tablet affidabile e veloce, perfetto sia per studenti che per professionisti, ma anche per chi cerca semplicemente un po’ di intrattenimento con video, giochi e navigazione su internet.

Approfitta dell’offerta speciale di oggi ed acquista su Amazon l’iPad di Apple a soli 379 euro anziché 589 euro, grazie ad uno sconto esagerato del 36%: sfrutta questa occasione prima che il prezzo ritorni alla normalità.

Minimo storico per l’iPad di Apple

L’iPad offre un’esperienza visiva impareggiabile grazie al suo straordinario display Liquid Retina da 10,9″, caratterizzato da colori vividi e nitidezza ai massimi livelli: la resa è ancora migliore grazie al sistema True Tone. Con il potente chip A14 Bionic, dotato di CPU 6-core e GPU 4-core, questo dispositivo garantisce prestazioni elevate in ogni situazione. La fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo cattura ogni dettaglio con precisione, mentre la frontale con ultra grandangolo offre inquadrature impeccabili alla stessa risoluzione.

Grazie al Touch ID, l’autenticazione è rapida e sicura, rendendo semplice l’utilizzo di Apple Pay. Con il Wi-Fi 6 e la porta USB-C, restare connessi ed effettuare la ricarica è facile e veloce. La batteria di lunga durata consente un utilizzo prolungato, mentre la compatibilità con Apple Pencil e Magic Keyboard Folio amplia le possibilità creative e produttive. Grazie ad iPadOS 16, un sistema operativo a cui non manca davvero nulla, l’iPad diventa un compagno ideale per lavoro e studio, offrendo versatilità e praticità.

I modelli disponibili si stanno esaurendo rapidamente, quindi non perdere tempo: aggiungi al carrello il tuo nuovo iPad e risparmia 210 euro, approfittando della spedizione gratuita e veloce direttamente a casa.