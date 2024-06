iPad Air con M2, prezzo top: oggi è in offerta a meno di 800€

Potente, elegante e con un display progettato per soddisfare anche gli occhi più esigenti. L’iPad Air da 11″ di ultima generazione è finalmente in offerta ad un prezzo davvero niente male. Con lo sconto del 6%, il modello da 256GB lo paghi 799€. Come sempre, ti ricordo che al momento del checkout potrai scegliere di spezzare l’importo in più pagamenti mensili, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Equipaggiato con il potente chip M2, l’iPad Air offre prestazioni eccezionali: è perfetto non solo per l’uso quotidiano, ma anche per attività più intensive come l’editing video e il gaming. Il chip M2, con la sua CPU a 8 core e GPU a 10 core, migliora notevolmente la velocità e l’efficienza energetica rispetto ai modelli precedenti.

L’iPad Air M2 dispone di una fotocamera posteriore da 12 MP con supporto per video 4K e una fotocamera frontale da 12 MP Ultra Wide, perfetta per le videochiamate grazie alla funzione Center Stage che mantiene il soggetto sempre al centro dell’inquadratura. Gli altoparlanti stereo offrono un suono di alta qualità, migliorando l’esperienza multimediale complessiva.

L’iPad Air M2 sfrutta tutto il potenziale di iPadOS, con funzionalità avanzate come il multitasking, l’uso delle app su split-screen e il supporto per le applicazioni professionali. Hai ancora poco tempo per approfittare di questo sconto: acquista subito l’iPad Air M2 a soli 799€!