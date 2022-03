iPad Air con M1 è ufficiale: caratteristiche e prezzo

Durante l'evento di questa sera, Apple ha presentato il nuovo iPad Air di quinta generazione, dotato del potente chip Apple M1, già visto sui MacBook e su iPad Pro.

Il design del nuovo modello riprende quanto visto con la precedente generazione, con bordi squadrati e un'elegante finitura opaca. Il vero passo in avanti è sotto la scocca, il potente chip M1 arriva anche su iPad Air e porta con sé una potenza di calcolo che fa fare un balzo incredibile al tablet di casa Apple. Come già anticipato con i rumor delle scorse ore, la nuova generazione di iPad è perfetta per ogni tipologia di utilizzo e rappresenta un grosso miglioramento rispetto al precedente e già molto interessante modello.

Con il chip M1, arriva su iPad Air anche la compatibilità con le reti 5G di ultima generazione, per offrire il massimo della connettività alla variante Cellular del famoso tablet.

Versatilità e produttività sono le parole chiave con le quali Apple descrive il suo nuovo iPad Air, che fa del multi-tasking il suo cavallo di battaglia. La porta di ricarica resta una USB-C ma migliora nelle performance, con una velocità di trasferimento dati quasi raddoppiata, secondo le dichiarazioni del colosso americano. L'uscita supporta monitor fino alla risoluzione 6K e può gestire con semplicità il collegamento a fotocamere e dispositivi di archiviazione.

Il display resta l'ottimo pannello Retina visto sull'Air del 2020 e le fotocamere sono entrambe da 12MP. L'ottica posteriore è in grado di registrare video in 4K di ottima qualità, mentre la fotocamera frontale è perfetta per le videochiamate. Anche il sistema operativo iPadOS è pronto a supportare al massimo la potenza del chip, con tante novità in arrivo per migliorare l'esperienza in multi-tasking ed integrare funzioni basate sul machine learning.

Il nuovo iPad Air con chip M1 sarà disponibile dal prossimo 18 marzo con prezzi a partire da 699€, in configurazione da 64GB o 256GB e connettività solo Wi-Fi o Wi-Fi + 5G.