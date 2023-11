iPad Air 2022 da 64GB in offerta a 639€ da MediaWorld (anche a tasso zero)

Da MediaWorld è già tempo di Black Friday. Tra le prime offerte spicca quella che ha per protagonista l’iPad Air 2022: il modello Wi-Fi da 64 GB è in promozione a 639 euro invece di 669,99 euro. È il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, con un risparmio di 60 euro rispetto al prezzo di lancio (699 euro, ndr). In più è possibile acquistarlo anche in 20 rate a tasso zero da 31,95 euro al mese. Gli utenti che scelgono l’opzione Ritiro gratuito in negozio al momento del check-out non pagheranno nemmeno le spese di spedizione. L’offerta del Black Friday di MediaWorld sul nuovo iPad Air è disponibile su questa pagina.

Risparmia 150 euro sull’acquisto dell’iPad Air 2022 da 64 GB

Per rapporto qualità prezzo, equilibrio, caratteristiche e dimensioni, il nuovo iPad Air è il migliore tablet oggi in circolazione. Rispetto al passato le novità più importanti sono il chip Apple M1, il supporto alla connettività 5G e una camera frontale da 12 megapixel che integra la funzionalità Center Stage. Restano invece il touch ID incorporato, il doppio altoparlante, le stesse dimensioni e porte, così da poter continuare ad usare i vecchi accessori.

Per gli utenti abituati a fare molte videochiamate, la funzione Center Stage può rivelarsi di grande aiuto, dato che agisce come una sorta di regia, tenendo la persona sempre al centro dell’inquadratura. Pollice in alto anche per l’introduzione del nuovo chip proprietario, soprattutto se si ha bisogno di maggiore potenza in attività come il rendering, con tempi praticamente dimezzati rispetto al modello della vecchia generazione.

Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni sull’iPad Air 2022 resterà valido fino a domenica 12 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.