iPad Air (2022) con M1: SUPER SCONTO e ha anche il modem 5G

Quando Apple ha presentato il nuovo iPad Air 2022 all’evento di primavera di marzo, siamo rimasti tutti perplessi: perché ha inserito il processore Apple Silicon M1 all’interno di un prodotto di fascia media?

Se dobbiamo essere onesti, ancora oggi non abbiamo una risposta a questa domanda ma abbiamo fatto diverse osservazioni e riflessioni in merito ed ecco che quindi siamo qui a consigliarvene l’acquisto. Grazie agli sconti pazzi su Amazon oggi questo tablet si porta a casa a soli 812,00€ al posto di 899,00€ nella versione con 64 GB di memoria, modem 5G e in colorazione azzurra, la più bella secondo il nostro modesto parere.

iPad Air 2022: fantastico per il lavoro

Abbiamo affermato di essere rimasti perplessi dalla presenza del processore Apple Silicon perché, di fatto, questo è un chip destinato alla fascia alta del mercato. Non a caso, iPad Pro da 11 o 12,9“ presentano la medesima soluzione… E costano molto di più.

L’intento di Apple era chiaro: fornire ai content Creator un dispositivo che non costasse troppo ma che potesse sostituire il proprio MacBook o laptop da lavoro.

In questa società che punta allo smart working e al lavoro digitale, uno strumento potente ma leggero e compatto e quel che ci vuole. Non fraintendeteci, il modello del 2020 è ancora un’ottima soluzione, a patto che lo riusciate a trovare ad un prezzo aggressivo.

La presenza del processore Silicon ad oggi e più esercizio di stile che è una vera e propria esigenza perché poi all’atto pratico, le applicazioni girano bene con il chip Bionic così come con l’M1. Servirebbero applicazioni desktop per sfruttare la potenza del processore, e ad oggi non ci sono. Pensate alla bellezza di montare un video su premiere Pro o su DaVinci da iPad, ma non solo.

Sicuramente l’acquisto di un iPad Air 2022 oggi è l’investimento da fare, se siete pronti ad abbandonare il vostro pc durante le trasferte o perché no, nei mesi estivi dove lo smart working diventa lo stile di vita imperante. A soli 812,00€ vi assicurate un prodotto che, anche senza l’ausilio di un iPhone per l’hotspot, può funzionare su internet senza problema alcuno. Modem 5G, porta USB C e si è più produttivi che mai!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.