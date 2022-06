MacBook Air e iPad Pro con schermo OLED: arriveranno nel 2024?

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple voglia passare al nuovo standard tecnologico per i suoi pannelli entro il 2024. Vale a dire, l’azienda di Cupertino dovrebbe adottare l’OLED sui suoi monitor relativi all’iPad Pro e al MacBook Air entro un paio di anni.

A riportare questa indiscrezione ci ha pensato il noto analista Ross Young che ha detto che il debutto di questa feature è sempre più probabile man mano che passano i mesi. Si sapeva da tempo che la mela avrebbe lanciato un MacBook con schermo OLED nei mesi a venire e questo rumor è un’ulteriore prova a sostegno di ciò.

iPad Pro e MacBook Air con schermo OLED: quasi certi, arriveranno presto

Non di meno, Ross Young dichiara che il MacBook OLED dovrebbe far parte della linea Air ma le cose potrebbero cambiare con il passare del tempo. Ecco le parole dell’analista

Sembra sempre più probabile che Apple lancerà un notebook OLED da 13,3″ nel 2024 oltre agli OLED da 11″ e agli iPad Pro da 12,9″. Dovrebbe essere un MacBook Air, ma potrebbe potenzialmente diventare un MacBook, MacBook Pro o una nuova categoria.

Non di meno, specifica che questi dispositiva adotteranno la nuova tecnologia “stack tandem” che mira ad aumentare la luminosità, migliorerà la longevità del pannello e ridurrà i consumi del 30%. Sicuramente questi monitor avranno refresh rate variabili ad alta densità.

La mini-lED usata oggi dall’azienda negli iPad Pro da 12.9″ (oggi in sconto a 1099€ su Amazon) e sui MacBook Pro da 14 e 16 pollici è una valida alternativa ma non risolve il problema. Le unità mini LED hanno migliaia di piccolissimi LED inseriti in più zone; inoltre, questo dovrebbe garantire una maggiore luminosità, ma i neri assoluti li può garantire solo un OLED. Tuttavia, questi possono soffrire di burn-in.

Unitamente a ciò, la mela sta studiando anche i micro-LED. Questi combinano il meglio dei due mondi: vantaggi di uno e vantaggi dell’altro.

Cosa ne pensate di un dispositivo Apple con questi pannelli? Fatecelo sapere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.