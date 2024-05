Samsung Galaxy Tab A7 in offerta a meno di 100 euro su ePRICE

Se sei alla ricerca di un tablet da regalare ai tuoi genitori o ai tuoi figli più piccoli con un budget intorno ai 100 euro, ti segnaliamo l’ottimo Samsung Galaxy Tab A7 in offerta a 99,99 euro su ePRICE, grazie allo sconto del 14% sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (114 euro, ndr). La promozione rientra nell’ambito della promozione Sconti alla Rovescia del noto e-commerce italiano.

Tra i principali punti di forza del Galaxy Tab A7 di Samsung segnaliamo l’ottima esperienza di visione, il design dal profilo sottile e le prestazioni superiori alla media per una user experience eccellente.

Guardare un film, una serie tv o la replica di un programma televisivo sul Galaxy Tab A7 regala grandi soddisfazioni. Merito non soltanto dell’ampio display da 10,4 pollici, ma anche dei quattro altoparlanti integrati che svolgono il loro compito alla perfezione, con l’aiuto extra della tecnologia surround Dolby Atmos.

Se il tablet del marchio Samsung è un regalo per i tuoi bambini, ti farà piacere sapere che grazie al potente processore octa-core montato dal dispositivo i giochi si caricano in maniera ultra-rapida, con movimenti sempre fluidi. Ottima anche la capacità della batteria da 7.040 mAh, con il tablet che accompagna i suoi proprietari per l’intera giornata senza problemi.

E se si vogliono trasferire le proprie foto su uno schermo più grande, il tablet appartenente alla famiglia Galaxy offre uno spazio di archiviazione fino a 64 GB, espandibile con una semplice scheda microSD fino a 1 TB.

