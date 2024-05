HUAWEI MatePad 11.5 in sconto di 75 euro sullo store ufficiale

La promozione HUAWEI Health Week prosegue. In queste ore uno dei protagonisti è il tablet HUAWEI MatePad 11.5, in offerta a 224 euro invece di 299,90 euro, pagabili anche in tre rate a interessi zero con Klarna e con tanto di spedizione gratuita. L’importo finale è dato dallo sconto iniziale di 50,90 euro, a cui si somma un extra sconto a carrello del 10% usando il coupon ASALUTE. Per beneficiare della promo è sufficiente collegarsi su questa pagina dello store ufficiale HUAWEI.

HUAWEI MatePad 11.5 in offerta a 224 euro sullo store di HUAWEI

Il tablet MatePad 11.5 di HUAWEI vanta un display FullView da 11,5 pollici con refresh rate a 120 Hz, una batteria da 7700 mAh con ricarica rapida e un design elegante con uno spessore di appena 6,85 mm. Si tratta di un tablet pensato in particolare per le persone che amano guardare contenuti come film e serie tv su uno schermo più grande rispetto a quello offerto dal loro smartphone e per gli utenti che hanno a cuore la produttività.

È indubbio come uno degli elementi di forza del tablet Huawei sia proprio il display da 11,5 pollici, con le sue forme arrotondate, una risoluzione pari a 2.2K e un rapporto d’aspetto 3:2 ancora migliorato rispetto alla precedente generazione. Vale poi spendere anche una menzione speciale alla certificazione di bassa emissione di luce blu TÜV Rheinland, punto questo importante per chi ha a cuore la salute degli occhi, soprattutto se si ha l’abitudine di leggere/guardare lo schermo del tablet al buio o dopo il tramonto.

L’offerta sul HUAWEI MatePad 11.5 scade il prossimo 3 giugno, incluso il coupon ASALUTE che consente di ottenere un extra sconto a carrello del 10%. In regalo si riceverà anche la tastiera originale HUAWEI Smart Keyboard, del valore di 129,90 euro.