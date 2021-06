Apple migliorerà significativamente lo schermo degli iPad in arrivo nel 2022, dal momento che potrebbero essere dotati di pannelli OLED, come riportato in un'indiscrezione appena emessa.

iPad 2022 con OLED?

Secondo i colleghi coreani di ETNews, a partire dal 2022 il colosso di Cupertino utilizzerà display OLED invece degli LCD in alcuni modelli di iPad. Ricordiamo che Apple ha recentemente lanciato un modello da 12,9 pollici con un display mini-LED: sebbene questa tecnologia ha il vantaggio di produrre pannelli molto più luminosi rispetto agli OLED, non è in grado di competere con le prestazioni degli schermi con sistema Organic Light Emitting Diode (OLED).

Al momento, non sappiamo quali modelli di iPad saranno interessati da questo cambiamento. Tuttavia, secondo l'analista Ming-Chi Kuo, è molto probabile che l'iPad Air di fascia media abbia in dotazione un display OLED. Inoltre, stando ad ETNews, tutti i modelli di iPad che la Mela rilascerà nel 2023 saranno dotati di pannelli con il suddetto sistema.

Secondo quanto emerso, la decisione della compagnia statunitense di utilizzare gli OLED è stata guidata dalla possibilità di offrire agli utenti un dispositivo con una qualità delle immagini ottimizzata, un peso ridotto e un migliore design (dato che gli schermi LCD richiedono la retroilluminazione, sono più spessi e pesanti degli OLED).

Con molta probabilità, Apple si rifornirà da Samsung e LG, che sono i principali fornitori di pannelli OLED. Attualmente, queste due compagnie sono impegnate nella produzione dei display LTPO a 120Hz per gli iPhone 13 Pro, che saranno presentati entro la fine dell'anno. Proprio come gli iPhone, immaginiamo che gli iPad di fascia alta saranno provvisti di display OLED ProMotion da 120 Hz, mentre l'iPad Air sarà dotato di uno schermo OLED da 60 Hz.

