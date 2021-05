Nella seconda metà dell'anno, vedremo un certo numero di nuove ammiraglie in arrivo da vari produttori. In questo senso, i prossimi iPhone di Apple sono già sotto i riflettori. Alcuni giorni fa, LeaksApplePro ha condiviso una serie di rendering relativi al modello Pro della nuova serie di melafonini. Inoltre, la fonte ha affermato che questo sarà certamente l'aspetto finale e il device apparirà esattamente in questo modo.

iPhone 13 Pro: sarà davvero così?

Come possiamo vedere, il cambiamento più grande sul davanti è senza dubbio il piccolo notch. Dopo 4 anni di ottimizzazione, la struttura interna della tacca è stata ridotta nelle sue dimensioni. La disposizione dovrebbe essere più compatta ora.

Le tre telecamere sono ancora disposte in un contorno quadrato sul retro, ma l'area è stata ampliata di parecchio. Ci aspettiamo prestazioni di ripresa migliorate. La fotocamera principale dovrebbe includere tre sensori di immagine da 12 megapixel e un telemetro laser. Inoltre, l'iPhone 13 Pro sfoggerà un'ottica f / 1.5 leggermente più luminoso. Non di meno, tutti i modelli di iPhone 13 avranno un obiettivo 7P, sette elementi in vetro, sul sensore della fotocamera principale. Tale elemento migliorerà la velocità di trasmissione della luce, il che porterà ad una migliore qualità dell'immagine.

L'iPhone 13 Pro dovrebbe essere dotato del processore A15 con processo 5nm di seconda generazione. Questo chip utilizza una banda base esterna Qualcomm X60 5G.

Il display LTPO del telefono supporterà un'elevata frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Dobbiamo ricordare che gli attuali iPhone godono di un refresh rate di soli 60 Hz. L'azienda non ha nemmeno utilizzato la frequenza di aggiornamento di 90Hz. Una nota fonte coreana ha affermato che l'OEM di Cupertino utilizzerà pannelli OLED TFT LTPO solo nei modelli di iPhone di fascia alta del 2021. Samsung sarà il fornitore esclusivo di questi schermi. Allo stesso tempo, LG Display fornirà pannelli OLED TFT LTPS standard per i device “non Pro”.

Un'altra caratteristica piuttosto interessante con cui l'iPhone 13 Pro potrebbe arrivare è l'opzione di archiviazione da 1 TB. Questa è il doppio della capacità massima del modello attuale. Come ha riferito Jon Prosser: “Siamo nelle prime fasi dell'iPhone 13 e abbiamo solo prototipi di riferimento, il che significa che in realtà non c'è molto di certo. Ma ti dirò che la maggior parte di questi prototipi, mi è stato detto, ha 1 TB di spazio di archiviazione. “

