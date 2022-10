iPad (2022) ha la fotocamera sul frame orizzontale

Ci avete fatto caso? iPad (2022) di decima generazione ha la selfiecam posta sul frame laterale orizzontale non più sulla parte superiore verticale. Sì, questo fa capire ancora di più l’uso che si dovrebbe fare di questo prodottino.

Poche ore fa, Apple ha svelato il nuovo tablet entry level di decima generazione. L’azienda lo ha annunciato in osrdina, con un semplice comunicato posto sul sito ufficiale di Apple Newsroom. Ha tanti elementi derivati dall’iPad Air del 2020, ma vanta una fotocamera anteriore posta sul frame laterale.

iPad (2022): un focus sulla selfiecam

In passato ne abbiamo parlato parecchio; la fotocamera anteriore ora è stata posizionata al centro del frame destro. praticamente, se si tiene il tablet in orizzontale o posto su una cover Magic Keyboard Folio, vi troverete benissimo per fare videocall e altro. La camera fisserà direttamente l’occhio dell’utente. Ecco le parole dell’azienda in merito:

“Per la prima volta su qualsiasi iPad, la fotocamera frontale si trova ora lungo il bordo del paesaggio. Indipendentemente dal fatto che gli utenti stiano effettuando una chiamata FaceTime o stiano registrando un video per i social media, guarderanno sempre dritto verso la fotocamera. La fotocamera frontale ultragrandangolare orizzontale con un sensore da 12 MP e un campo visivo di 122 gradi supporta Center Stage, che esegue automaticamente la panoramica e lo zoom per mantenere gli utenti in vista mentre si muovono.”

Per quanto concerne le caratteristiche tecniche della fotocamera anteriore, vediamo che è identica a quella che abbiamo sul modello del 2021, solo che adesso troviamo il supporto allo Smart HDR 3. Invece, i nuovi iPad Pro da 11 e 12.9″ godono di una selfiecam capace di realizzare ritratti con sfondo sfocato.

