iPad (2022) da 256 GB: MINIMO STORICO, lo paghi solo 599€ (-24%)

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso iPad (2022), nella sua iterazione azzurra con 256 GB di memoria interna, con il modem Wi-Fi al seguito, viene venduto e proposto al costo speciale di soli 599,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire anche perché è un tablet perfetto per fare qualsiasi cosa: va benissimo sia per lavorare che per fare editing video, post produzione e molto altro ancora. È leggero ma performante, dotato di una porta USB Type-C veloce che permette di ricaricare il device ma anche di collegare periferiche di ogni tipo (pensiamo a lettori di SD, a SSD o HDD portatili e molto altro ancora). Correte a prenderlo dunque, a questa cifra è imperdibile.

iPad (2022): ecco perché comprarlo

La versione che vi proponiamo è quella da 256 GB di memoria interna, super capiente e generosa. Questo implica che avrete tantissimo spazio per installare applicazioni, per archiviare file, foto, video e canzoni. A questa cifra dunque, è da prendere al volo: costa solo 599,00€ al posto di 789,00€, con un risparmio medio sul valore di listino pari al 24%. Fra le altre cose, lo ricordiamo, avrete accesso alla garanzia di un anno con il costruttore (valida in tutti gli Apple Store del mondo) e a quella di Amazon per ben due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva via chat o via telefono, tutti i giorni, con il supporto logistico del sito.

C’è poi uno schermo LCD IPS Retina da 11 pollici che supporta la Apple Pencil di prima generazione e il device supporta, invece, la Smart Cover Keyboard, un accessorio che trasforma il dispositivo in un miniPC. Sotto la scocca troviamo un processore Apple Bionic A14, potentissimo e che fa girar fluide tutte le applicazioni presenti sull’App Store. A soli 599,00€ è da comprare.