iPad (2021): lo strumento perfetto per studiare

In questa calda serata estiva vogliamo parlarvi di un tablet davvero unico per lo studio. Lo sappiamo che abbiamo parlato di lui in più frangenti; è un ottimo prodotto con cui guardare serie TV streaming, con cui lavorare, con cui giocare ai titoli dell’app Store e su Apple Arcade.

Stiamo parlando di iPad base, quello da 64 GB di memoria interna e con il classico pulsante home posto nella parte anteriore del dispositivo. Non manca quindi il Touch ID per la sicurezza dei dati degli utenti.

iPad, perché è perfetto per lo studio?

Il motivo per cui lo amiamo particolarmente quando lo si usa a scuola o per l’università è semplice ma anche immediato: è leggero ma ha un software davvero ricco, con supporto alla Apple Pencil di prima generazione e alle tastiere Bluetooth. Con un po’ di fantasia e con qualche periferica esterna infatti, lui può diventare un sostituto del computer a tutti gli effetti, soprattutto per quanto riguarda le operazioni quotidiane più veloci.

Ci siamo accorti che per firmare documenti, i PDF ma anche per leggere i libri di testo, sottolinearli, prendere appunti è davvero fantastico. Poi è così leggero che nel vostro zaino non lo sentirete nemmeno. Anche nella peggiore delle ipotesi, con cover-tastiera annessa, avrete comunque un peso super contenuto, drasticamente più basso di quello che si avrebbe con un computer canonico.

Se magari siete dei superstiti eroi che stanno affrontando le sessioni estive all’università e quindi vi state trovando a studiare ore ed ore senza attimi di relax, questo iPad vi terrà compagnia la sera quando vi metterete a letto o durante le pause pranzo. Insomma, Con uno sconto gli 80 € immediati sul prezzo di listino questo dispositivo è da comprare al volo ma siete veloci perché non sappiamo quante scorte siano rimaste sul sito.

Dimenticavamo che è disponibile in due colorazioni, grigio siderale e argento, e chi lo trovate su Amazon a soli 299 € con spedizione gratuita inclusa nel prezzo. Avrete diritto anche all’assistenza di Apple e a ben due anni con Amazon. Il supporto clienti vi risponderà tutti i giorni, anche nei festivi, fino alla mezzanotte.

