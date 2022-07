iPad (2021): il gadget PERFETTO da portare in vacanza

Oramai siamo ufficialmente in estate da diverso tempo. Questo è il periodo perfetto per acquistare un nuovo target di Apple al miglior prezzo portandosi così a casa un prodotto tecnologico perfetto per le vacanze così come per lo studio o il lavoro. Stiamo parlando di iPad 2021, il tablet entry Level di Apple che ha uno schermo da 10,2“, il modem Wi-Fi è ben 64 GB di memoria interna.

Viene venduto in due colorazioni, grigio siderale e argento, e oggi si trova superscontato su Amazon: 299,00€ al posto di 389 €. Le consegne sono gratuite incluse nel prezzo c’è il risparmio e pari al 23%. È disponibile per la spedizione fra 12 giorni, ma se lo acquistate oggi sarà comunque a casa vostra entro giovedì prossimo. Potete dormire sonni tranquilli per la transazione è sicura e avviene tramite Amazon; lo potete acquistare oggi e pagare anche in comode rate con il servizio di Credit line di Cofidis.

Perché iPad è perfetto per le vacanze?

Semplice: questo è un tablet perfetto per lo studio visto che vanta diversi accessori pensati per chi prende appunti ma anche per chi ama disegnare. Inoltre, a un rapporto qualità prezzo spaziale: con questo tablet potrete vedere film serie TV in streaming, giocare ai titoli su Apple Arcade, scrivere la tesi o fare articoli sul web ma ancora; potrete anche realizzare splendidi foto e ritocchi e montaggi video con le app professionali di fascia alta. Volendo, potete anche attivare un bell’abbonamento ad un giornale online o perché no, anche a Topolino, così da passare minuti e ore spensierati sotto l’ombrellone durante le vacanze o le ferie estive. È un perfetto compagno di giochi grazie ai titoli di prima scelta presenti sull’App Store. E poi è leggerissimo; non pesa niente ed è davvero fantastico. Ha il sensore per lo sblocco con il dito, ancora oggi una soluzione imbattibile nel panorama tecnologico.

A 299,00€ lo dovete acquistare oggi, ma siete veloci perché non sappiamo quante scorte siano disponibili oggi su Amazon. Inoltre, Apple potrebbe presentare una nuova versione di questo iPad non prima del 2023 quindi questo risulterà essere un’ottima soluzione ancora per moltissimo tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.