iPad (2021): è davvero quello perfetto per tutti?

Grandi offerte oggi su Amazon per quanto riguarda i prodotti di casa Apple. Girovagando sul sito dell’azienda di Cupertino abbiamo scoperto una promozione davvero fantastica relativa all’iPad di nona generazione, quello uscito lo scorso anno con processore Apple bionic A13. Lo si può portare a casa a 330,65 € al posto di 389,00 € con possibilità di riceverlo entro giovedì 8 settembre con la spedizione gratuita inclusa nel prezzo finale. Non bisogna aggiungere costi aggiuntivi.

Inoltre, i prezzi includono l’Iva e se lo acquistate oggi lo potrete anche pagare a rate a tasso zero con il servizio di Cofidis attivabile al check out. la versione in sconto è quella con 64 GB di memoria e con il modulo Wi-Fi integrato, senza AppleCare plus e il colorazione grigio siderale.

iPad di nona generazione, perfetto per tutto

Questo tablet meraviglioso di Apple ha uno splendido display retina da 10,2“ con tecnologia truetone. Sotto la scocca batte un processore A13 Bionic con Neural Engine. Cosa significa questo? Che potrete giocare a qualsiasi video games eseguire operazioni complesse senza il minimo problema.

C’è una fotocamera posteriore da 8 megapixel con grandangolo e una fotocamera frontale da 12 pixel con Center Stage, l’inquadratura automatica che vi segue durante le video call.

Sotto la scocca troviamo anche 256 GB o 64 a disposizione dell’utente, a seconda della persona che lo sceglierete. Gli speaker sullo stereo e c’è il Touch ID integrato nel pulsante Home per lo sblocco e il blocco del dispositivo.

È incredibilmente potente ma anche semplice da usare e in più è versatile. È pensato proprio per fare tutto quello che vi piace fare: ci potrete giocare, lavorare, creare splendidi render e disegni 2D o 3D ma E anche ottimo come device per di intrattenimento multimediale da divano.

I giochi di Apple Arcade sono di altissimo livello, potete usare più applicazioni alla volta grazie al multitasking intelligente e grazie allo schermo retina da 10,2“ i vostri contenuti saranno più vibranti che mai. Approfittate di questa fantastica offerta che vi farà risparmiare il 15% sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.