iOS 18, disponibile la beta pubblica: tutte le novità e gli iPhone compatibili

iOS 18 è sempre più vicino: la beta pubblica è stata infatti rilasciata per il download, aprendo a tutti la possibilità di provare il nuovo sistema operativo in anteprima con tutte le sue funzionalità – dalle opzioni di personalizzazione all’aggiornamento della sezione messaggi, fino all’app foto completamente riprogettata.

Le principali novità di iOS 18

La versione beta anticipa quella completa che verrà rilasciata probabilmente in autunno: per questo motivo al momento il sistema operativo potrebbe presentare dei problemi di stabilità. Ma ecco quali sono le principali aggiunte che gli utenti potranno testare sui propri iPhone.

Personalizzazione e nuove funzioni del Centro di controllo

iOS 18 aggiunge nuove modalità di personalizzazione della schermata Home: ora è possibile posizionare le icone delle app e i widget ovunque nella griglia, consentendo anche di lasciare degli spazi vuoti. Un’altra interessanti aggiunta è la possibilità di colorare le icone di app e i widget: puoi scegliere la gamma cromatica che preferisci, oppure optare per una nuova modalità scura che rende scure anche quasi tutte le icone presenti in Home.

Il Centro di controllo ha subito una revisione significativa: l’utente ha il pieno controllo sul layout e sulla sua organizzazione, con nuovi gruppi di comandi. C’è anche una nuova API che consentirà ad app di terze parti di introdurre controlli nella nuova interfaccia. È possibile anche personalizzare i due controlli che appaiono nella schermata di blocco dell’iPhone che potranno essere sostituiti con quelli che l’utente desidera.

Messaggi e supporto RCS

Novità anche per l’app iMessage: innanzitutto sono stati introdotti nuovi effetti di testo, oltre alla possibilità di aggiungere formattazioni – come grassetto, sottolineato, corsivo e barrato. Rinnovato anche il sistema Tapbacks, che ora permette di reagire ai messaggi utilizzando emoji o adesivi. L’app supporterà anche i messaggi programmati.

Parlando di iMessage, iOS 18 include per la prima volta il supporto per la messaggistica RCS, che apre a una migliore comunicazione multipiattaforma tra dispositivi iPhone e Android e include conferme di lettura, la possibilità di vedere se l’altro sta digitando un messaggio, foto e video di alta qualità e altro ancora.

Nuova app Foto

Con iOS 18 arriva anche un importante rinnovamento dell’app Foto, il più grande aggiornamento mai avvenuto – stando alle parole di Apple. Sparite le schede nella parte inferiore, per lasciare spazio a un layout unificato e semplificato.

Riorganizzazione anche per le raccolte, che organizzano automaticamente la tua libreria dividendola per argomento: giorni recenti, viaggi, persone e animali. Il tutto sarà personalizzabile, quindi puoi cambiare la disposizione delle raccolte, metterle in evidenza oppure passare alla nuova vista a carosello.

Nuove funzionalità in Safari e app Password

Il nuovo sistema operativo introduce una nuova funzionalità in Safari, che permetterà al browser di rilevare in automatico le informazioni più importanti segnalandole grazie alla funzione “In evidenza”: così avrai sempre sotto mano dati utili, indicazioni e link rapidi, approfondimenti, brani musicali, film e serie TV. Un’altra utile aggiunta è la nuova modalità lettura, che – prima di leggere un articolo – riepiloga e crea un indice di quanto scritto.

Apple ha inoltre (finalmente) aggiunto un’app dedicata alle password: funziona in tutto e per tutto come un password manager e offre facile accesso a tutte le credenziali, password e passkey direttamente da dispositivo. La nuova app è compatibile con iPhone, iPad, Mac e Windows, grazie alla sincronizzazione tra dispositivi.

I dispositivi compatibili con iOS 18

Le funzionalità sono davvero tantissime: queste non sono altro che un estratto di quelle principali. iOS 18 è compatibile con questi modelli di iPhone:

iPhone XR

iPhone XS e XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro e 11 Pro Max

iPhone 12 e 12 mini

iPhone 12 Pro e 12 Pro Max

iPhone 13 e 13 mini

iPhone 13 Pro e 13 Pro Max

iPhone 14 e 14 Plus

iPhone 14 Pro e 14 Pro Max

iPhone 15 e 15 Plus

iPhone 15 e 15 Pro Max

iPhone SE (2a generazione e successive)

Se ne possiedi uno, quindi, potrai già testare tutte le novità di iOS 18. In alternativa, potrai aspettare la versione stabile e completa che, ricordiamo, dovrebbe essere rilasciata in autunno.