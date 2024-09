iOS 18: come programmare l'invio dei messaggi

L’arrivo di iOS 18 ha portato diverse novità sugli iPhone. Tra queste, una particolarmente attesa e molto utile è la possibilità di programmare l’invio di messaggi con l’app nativa iMessage su iPhone. Ricordiamo che questa app è disponibile anche su iPad e Mac che, con lo stesso Apple Account, si sincronizzano in tempo reale.

Questa nuova funzionalità non è assolutamente da prendere sottogamba. Pensa solo a quante volte avresti voluto inviare un messaggio a un tuo contatto, ma non lo hai fatto perché era notte inoltrata o mattina presto. Con il “nuovo” iMessage puoi sfruttare gli orari più produttivi per te programmando i messaggi da inviare ai tuoi utenti.

Immagina solo quante cosa non ti dimenticherai più di scrivere o mandare! Questo rende l’app iMessage ancora più interessante e decisamente migliorativa rispetto a WhatsApp se devi inviare messaggi a chi ha un iPhone, sfruttando quindi la connessione dati e non gli SMS. Vediamo quindi come sfruttare questa novità arrivata grazie a iOS 18.

Come programmare i messaggi su iMessage dopo iOS 18

Con l’arrivo di iOS 18, l’app iMessage ha introdotto la possibilità di programmare i messaggi da inviare ai tuoi contatti. Se è troppo presto la mattina o troppo tardi la sera oppure se è un evento troppo importante da dimenticare, adesso programmi l’invio del messaggio in un secondo momento. La cosa interessante è che il destinatario non saprà che il messaggio è stato programmato.

Per pianificare il tuo messaggio, prima di tutto, devi andare all’app iMessage, sul tuo iPhone. Una volta nell’app seleziona l’icona con “+” e poi “Invia più tardi“. Tocca l’ora per aprire il pianificatore e scegli il momento in cui iMessage dovrà inviare il messaggio. Saprai che il testo è stato programmato per l’invio da una linea tratteggiata e dall’ora in cui verrà inviato.

Inserisci un messaggio di testo e poi tocca l’icona di invio, quella con la freccia rivolta verso l’alto. Tutto questo potrai farlo solo se hai già aggiornato il tuo dispositivo al nuovo iOS 18, disponibile al download da lunedì 16 settembre. Vai su Impostazioni > Generale > Aggiornamento software.

Se ti sei sbagliato e semplicemente vuoi cambiare orario o giorno di invio puoi riprogrammare andando alla conversazione contenente il messaggio. Poi tocca Modifica accanto alla data, la trovi sopra il messaggio programmato, e seleziona Modifica orario poi tocca nello spazio fuori dalla programmazione per confermare. Se vuoi inviarlo immediatamente tocca Invia messaggio saltando la procedura precedente.